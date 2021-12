"No uses como carnada fácil a tus hijos, para hablar mal de tu ex".

"Cuando te divorcias, no tienes porque enemistar a tus hijos con su mamá o papá, tu fracaso sentimental, es punto y aparte a la relación entre padres e hijos".

Un divorcio es darle vuelta a la página de tu vida y cerrar un ciclo sentimental, sin embargo, cuando la pareja sale en malos términos, los hijos están de por medio en una guerrera campal de desprestigio y odio.

Es un error, involucrar a tus hijos con cizaña o escenas violentas de agresiones verbales y en ocasiones, hasta físicas. Cómo adultos deben entender qué sus frustraciones o repudio hacia el ex, no tienen porqué pagarlos los infantes o adolescentes, pues si los pones como refri solamente alimentarias su interior con sentimientos de odio, recelo, o culpa.

No es justificable qué porque te fue mal en la relación con tu pareja, les arruines la vida a tus hijos con tu mal proceder, las cosas como son, si te fue mal, ellos no tienen porqué sufrir este tipo tipo de contiendas qué no los lleva a ningún lugar.

Los hijos vinieron a este mundo a evolucionar y aprender de sus experiencias, no a ser infelices desde temprana edad, solamente porque sus padres los arrastran en sus problemas. ¡Papas! No sean egoístas, aprendan a solucionar sus diferencias con diálogo, respeto, acuerdos, y si de plano no pueden comunicarse en su papel de padres divorciados, hagan a un lado el orgullo y soliciten apoyo legal y psicológico, ya que por su inmadurez y ceguedad, forman hijos con traumas severos o patologías en sus vidas a futuro.

El amor de padres no se lo lleva un divorcio, al contrario, enseñen que después de un fracaso se puede reforzar los lazos familiares fraternos.

Lic. Sergio canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.