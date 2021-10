"Quien juega con fuego, con fuego se quema ".

Una doble vida es una trampa letal, pues por no actuar con sinceridad, lo pierdes todo para siempre ".

Tener una relación extramarital te llevará al fracaso toda tu vida. La sinceridad es la mejor opción cuando ya no se siente nada por la otra persona, pues el engaño solamente hace que creas una realidad ficticia donde las mentiras tarde o temprano harán que lo pierdas absolutamente todo. No se puede tapar el sol con un dedo ni fingir vivir algo que simplemente no lo es, pues el daño es irreparable si no hablas y actúas a tiempo.

Quien dice amar a dos personas a la vez, simplemente miente, el amor natural se da solo a una persona, mientras la confusión, solo distorsiona tus sentimientos, ya que en realidad, quieres reparar algo emocional de lo que careces.

La verdadera felicidad no es vivir con estereotipos estructurados socialmente, el amor jamás vivirá de la mentira ni la apariencia, si las cosas ya no funcionan bien con tu pareja, no recurras a la infidelidad por pretextos inmaduros como " por mis hijos sigo a tu lado " "es que me enseñaron qué el matrimonio es para siempre y así me tocó vivir "

Ideologías absurdas de este tipo, solo dañan la vida de muchos, la insatisfacción al estar con alguien, es sinónimo de lo que fue, y ya no es. No te engañes, si no hay respeto, no hay amor.

El amor no es momentáneo, no es buscar el placer a escondidas, se sincero contigo y no permitas seguir en una mentira que jamás te dará la oportunidad de conocer verdaderamente lo que es amar.

