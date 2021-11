"Un amor llamado dependencia emocional"

Toda mi vida estuve luchando por un amor qué yo decía iba a cambiar, cuando en realidad estaba aprisionado en la celda de la dependencia emocional.

Te conocí y me cautivaste, pensé que ahora sí iba a ser feliz, después de un fracaso de amor.

Tus atenciones, palabras hacían en mi, un sueño de hacer una vida con alguien que me cuidaba al grado de checar mi celular y no dejar a nadie que sostuviera comunicación conmigo.

Era fascinante pensar y sentir qué para ti era un tesoro, por eso me quitabas y corregías cuando tú considerabas qué actuaba mal.

Poco a poco en mi mente solo existias tu, deje de frecuentar amistades, alejándome hasta de mi propia familia.

Después vinieron las palabras agresivas y los golpes físicos, obvio lo hacías porque me amabas y me lo merecía.

Mucha gente me decía qué porque no me alejaba de ti, qué tu no me respetabas pues andabas con amantes y yo no lo quería ver.

Pero la verdad, no me veía una vida sin estar a tu lado, me acostumbré tanto a ti, qué olvidé qué tenía una vida propia.

Han pasado 2 años desde que me clavaste ese filoso cuchillo qué acabó con mi vida de inmediato.

Ni pagar mi vida pudiste hacer, ya que con influencias saliste absuelto de mi muerte.

Qué diferente hubiese Sido si te hubiera puesto un límite y al primer insulto o golpe, me hubiera ido de tu lado.

Si me hubiera dado mi lugar y con dignidad mi vida sería diferente.

Cuesta trabajo darse cuenta, qué el amor no daña de cualquier forma, mis carencias afectivas, distorsionan concepto de amar y ser amado(a.)

Es triste darse cuenta de una realidad que a mis ojos, no pasaba nada ya que siempre la o el culpable de cualquier cosa era yo.

Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, enfocando mi vida en mi persona, cuántas veces no me advirtió la gente, pero por un amor ciego no hice caso. Este es el precio qué tuve qué pagar por confundir amor, con dependencia emocional.

