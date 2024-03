Entre Líneas

LLEGÓ CLAUDIA SHEINBAUM A COAHUILA

Escoltada con elementos de la Guardia Nacional, llegó este sábado Claudia Sheinbaum a Coahuila para sus actividades proselitistas.

Habló de varios temas, entre ellos el de AHMSA y escuchó en Monclova las desconformidades de los trabajadores; y digamos que solamente los escuchó, porque hasta el momento, el actual Gobierno Federal no ha intervenido para bien y poder destrabar el conflicto que los tiene sin sueldos desde hace más de un año.

La candidata a la Presidencia de la República por Morena respondió la mayoría de las preguntas en la rueda de prensa con las que inició sus actividades, pero le sacó la vuelta al secuestro de 66 personas que fueron privadas de su libertad en Culiacán, Sinaloa, entre los cuales había niños y mujeres.

Una de las propuestas que presentó Sheinbaum Pardo fue ampliar la carretera 57 desde la CDMX y hasta Piedras Negras, pero se le olvida que no hay recursos, o al menos no este año pues la Federación desapareció 11 mil millones de pesos que ya estaban destinados para invertir en las vías federales y no han dicho a dónde fueron a parar.

Muy seria se comportó Sheinbaum en su encuentro con los medios de comunicación con respuestas secas, cortas y sin ahondar tanto en sus contestaciones.

Claudia regresó por segunda vez a Ramos Arizpe, donde le faltó gente, con todo y que acudieron militantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

SE REGISTRAN CANDIDATOS

Candidatos de la coalición PRI, PRD y UDC, de Morena y el PT y del Partido Acción Nacional desfilaron este sábado ante el Instituto Electoral de Coahuila para formalizar su registro y comenzar las campañas para las alcaldías de Coahuila en los próximos comicios.

En todo el Estado, la mayoría de ellos cumplieron con el requisito del IEC, otra más lo harán este domingo, como Javier Díaz, en Saltillo.

Ya definidos y listos para iniciar sus compromisos con la ciudadanía; entre ellos algunos que van con reelección como en Monclova, con Mario Dávila Delgado y en Frontera, el alcalde Piña.

APARECE MARKO CORTES

Hasta parece burla, pero en su discurso, el dirigente nacional del Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó que apoyará como nunca el proceso electoral.

Después de que había escondido la cabeza por el desastre que ocasionó en Coahuila en su partido al romper la coalición con el PRI y el PRD, este sábado acompañó a Mario Dávila Delgado en su registro a la alcaldía de Monclova.

Así como que mucho apoyo que digamos que haya demostrado en el Estado, no se ha visto desde aquella noche que vía telefónica no permitió a los dirigentes estatales que firmaran la alianza en el Instituto Electoral de Coahuila.

Tampoco estuvo en la gira que realizó la candidata presidencial Xóchitl Gálvez en Saltillo, aun así garantizó el triunfo en las votaciones de la coalición Fuerza y Corazón por México.

SE VA CHANO DÍAZ DE MORENA

A última hora, Feliciano "Chano" Díaz Iribarren anunció que deja a Morena para postularse por el Partido Verde en Sabinas.

Aunque quería hacerlo por el modelo de la Cuarta Transformación, no tuvo cabida y cruzó la banqueta.

Dice que no hay pleito con Diego del Bosque, pero, el motivo de no participar en Morena en as elecciones para la alcaldía es porque en los 12 municipios más grandes se llevó a cabo una encuesta y aunque él tuvo mayoría en su municipio con más del 40 por ciento de aceptación, los de Morena no lo respetaron.

No es el primer caso que la juegan así los que dicen que no son iguales