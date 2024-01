Adeuda AHMSA más de mil millones de pesos a extrabajadores

De acuerdo a Julián Torres Avalos, son cerca de mil sindicalizados que siguen en espera de recibir su finiquito, solo por ellos la deuda de Altos Hornos de México superar los mil millones de pesos tomando en cuenta que en promedio cada uno recibirá cerca del millón de pesos.

Lo anterior al recordar que desde el 2021 empezó la salida de obreros que cumplieron 60 o más años de edad, desde entonces firmaron convenio para recibir el pago de su liquidación en un año pero es tiempo que aún no hay nada en claro por esa razón siguen en movimiento permanente.

Incluso destaca que aprovechando la visita del Presidente López Obrador, a la carbonífera le entregaron oficio donde le piden que intervenga ante quien corresponda a efecto de conseguir la liberación de sus pagos, es dinero que les pertenece por lo tanto es justo lo reciban.

Dice que los casi mil ex trabajadores se mueven inquietos, confiaron en el convenio que firmaron de recibir la liquidación cuando menos en un plazo de un año y es tiempo de que no tienen ni siquiera acercamiento con directivos por lo tanto carecen por completo de información.

Y en noticia bomba, La Suprema Corte de Justicia confirmó este miércoles, en definitiva, que el sindicato minero que encabeza el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia no puede ser titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la planta principal de Altos Hornos de México (AHMSA).

Luego de más de ocho años de litigio, la Segunda Sala de la Corte negó el último recurso del sindicato de Gómez Urrutia para impugnar un laudo que reconoce como mayoritario al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTM), que encabeza Ismael Leija Escalante.

Por unanimidad, la Sala rechazó argumentos del sindicato inconforme para cuestionar la constitucionalidad de artículos de la Ley Federal del Trabajo que permiten a un gremio demandar a la empresa respectiva para que se le reconozca como mayoritario y titular del CCT, lo que el SNDTM hizo en septiembre de 2015.

"Los artículos 388, 389 692 y 931 de la LFT no transgreden el principio de libertad sindical como lo aduce el recurrente ya que, por una parte, el no prohibir la intervención de los patrones o empresas en los juicios de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, no implica algún acto que merme la libertad de asociación de los trabajadores al no vincularlos a afiliarse o no a un determinado sindicato", afirmó la Corte.

En agosto de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo ya había confirmado que fue legal el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que reconoció como mayoritario al SNDTM.

Lo anterior, pues fue el ganador de un recuento realizado en agosto de 2017 en instalaciones de AHMSA en Monclova, en el cual obtuvo 2 mil 71 votos, por mil 351 del sindicato de Gómez Urrutia, cuyos alegatos sobre supuestas irregularidades durante dicha diligencia fueron rechazados.

Por tanto, AHMSA debe seguir reconociendo al SNDTM como titular del CCT y en su caso entregarle las cuotas sindicales que retenga a los trabajadores.

Ahora, el problema es que la empresa atraviesa por una crisis financiera que le impide laborar y la tiene sometida desde 2023 a un proceso de concurso mercantil, pues es insolvente para pagar deudas por más de 40 mil millones de pesos.

Si bien inversionistas han ofrecido rescatar a AHMSA, han solicitado la salida del dueño histórico Alonso Ancira y la renovación del Consejo de Administración, lo que no ha permitido el juez que lleva el concurso mercantil.

Nos leemos mañana