Afectará la suspensión de regularización

Cancelar el decreto para regularizar unidades chuecas traerá su impacto sobre todo en personas que ya tenían pagado, ahora tendrán que esperar a conocer el proceso para la devolución del dinero, además los loteros dejarán de engañar a sus clientes, dijo Elsa Guadalupe García de Hoyos.

La dirigente de la UCDAC señaló que ya se pronosticaba que eso ocurriría puesto que acumulaban tres meses que la plataforma para el registro funcionaba de manera anormal, incluso había días que no abría, el Repuve no tenía nadie para regularizar porque no se podía.

"Lo más seguros es que desaparezcan los carriles, que fueron instalados cuando se inició la regularización en el primer trimestre del 2022 pero el Decreto se público en el 2021, al principio hubo días que la plataforma se saturaba y poco a poco cayó la demanda por regularizar" recordó.

Dijo que ya es legal la desaparición de regularización ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación por lo tanto es cuestión de analizar que muchos se quedaron a mitad de camino, pagaron pero esperaban el inicio de año para recoger sus placas ellos si que no se conoce la manera de recuperar el dinero.

Por otro lado con el inicio de año crecerá la presencia de representantes de financieras que llegan a los estacionamientos de las empresas a ofrecer créditos, aprovechando que hace falta dinero, pero hay que recordar el riesgo que eso representa son préstamos impagables, recordó Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que para evitar afectar a trabajadores pedirán a empresas que desplacen guardias a estacionamientos y retiren esas personas para que no tengan manera de ofrecer los préstamos, no se legal que actúen de esa manera porque invaden propiedad privada.

"Tengo varios casos de trabajadores que ya están desesperados por error hace años cayeron en manos de esos negocios y no terminan de pagar, si se tardan un día les aplican interés sobre interés y la deuda no baja al contrario sube por ello se tiene que pensar antes de caer en garras de esos negocios" insistió.

Dijo que muchas veces por desesperación aceptan los préstamos sobre todo cuando les dicen los supuestos beneficios, les ocultan la realidad, son letras muy pequeñas y de manera malosa no dejan que lean solo que firmen y ya tarde se dan cuenta del grave error que cometieron.

En otro tema, el 2026 llegó cargado de aumentos en precios, los primeros que se gravaron fueron alcohol y tabaco, pero falta conocer el impacto en productos de la canasta básica que en realidad tendrán que ajustarse porque los empresarios tienen que pagar una serie de impuestos.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que será hasta finalizar la primer quincena de enero cuando ya haya condiciones de conocer el impacto en precios por el momento de analiza el comportamiento para hacer los movimientos correspondientes.

"Es cierto, de que habrá aumento de eso no hay duda, el porcentaje se podrá conocer antes de concluir la primer quincena del año, los únicos precios que si se movieron fueron tabaco y alcohol, incluso hubo negocios que no esperaron el cambio de año y desde los últimos días de diciembre lo hicieron" enfatizó.

Señaló que en el caso de empresarios se preparan para analizar el impacto al recordar que también se aumentó una serie de impuestos, entonces hay que ver el porcentaje que aumenta la salida de dinero y en base a ellos hacer los ajustes en precios porque también aumentó el salario mínimo, recordó.

