El gobierno federal si puede responder a obreros

Para el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, si hay condiciones para que el Gobierno Federal responda a la petición de ex trabajadores de Altos Hornos de México, y cubra la indemnización como corresponde y no como lo establece la Ley de Quiebras.

Recordó que en Cananea se autorizaron recursos de modo que cada trabajador va a recibir medio millón de pesos como aportación federal con ello se demuestra que si hay manera de liberar recursos para una causa humanitaria como es el caso de todos los ex trabajadores de AHMSA.

De acuerdo a la información, el dinero que facilitó la federación es a modo de préstamo, cuando la mina propiedad del Grupo México vuelva a operar entonces se les va a cobrar a los dueños, es decir no fue recurso que se pierde, el gobierno federal tendrá manera de recuperar esos recursos.

"Lo mismo pueden hacer en el caso de AHMSA, cuando la empresa empiece a reactivarse entonces cobrar a los nuevos propietarios, es un manejo similar al hecho en Sonora, es una petición unánime de todos los ex trabajadores que insisten en recibir la ayuda del Gobierno Federal" señaló.

Por otro lado restan tres días hábiles para que termine el año y es exactamente el tiempo que se requiere para lanzar la convocatoria y rematar los bienes de la empresa, es bueno recordar que el compromiso del juzgado y del sindico es no dejar pasar el año y convocar a postores.

Incluso el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, ya dijo que trasladó todo el expediente a la juez federal Ruth Haggi Huerta, para verificar que todo se encuentra en orden y no omitir un solo punto, la intención es que esto se lleve a cabo en el menor tiempo posible y que en enero ya pueda conocerse el futuro de la empresa.

La verdad que tampoco se puede cantar victoria es cuestión de recordar que los interesados pueden irse a la tercera convocatoria porque cada licitación baja el precio es el riesgo que se corre y entonces estaríamos hablando que tendría que esperarse a finales del primer trimestre del año.

Claro siempre y cuando en realidad haya interesados en adjudicarse la empresa porque aunque mucho se ha manejado que son cuando menos cuatro grupos lo cierto que eso se podrá conocer al momento de publicarse la convocatoria y esperar a conocer las propuestas que entreguen.

En otro tema, de acuerdo al Recaudador de Rentas Pablo González, este año se rompió record en cuanto al número de contribuyentes que cubrieron sus impuestos por derecho de control vehicular, eso demuestra que los estímulos de la Secretaría de Finanzas rinden buenos resultados.

Para ello recordó que era común que anualmente 67 mil propietarios de unidades automotrices pagarán sus impuestos y este año la cifra supera los 90 mil lo que da una clara idea de que los contribuyentes respondieran y regularizaron su situación para estar en condiciones de salir de la ciudad.

"Mucha gente programa salir de Monclova para pasar la última noche del año y recibir el nuevo con familiares que viven fuera de la región, entonces hacen lo que corresponde para llevar su documentación y placas al día, de esa manera no tienen riesgos y pueden circular por todo el país" indicó.

Incluso, destacó que todavía ayer viernes decenas de contribuyentes acudan a realizar los tramites de plaqueo, se estima que son cerca de 440 los que llegaron a las oficinas cuando la cifra normal es de 280 al día, esa fue la razón por la cual el personal no salió de vacaciones y se atiende de manera normal.

Nos leemos mañana..