TRATO IGUAL QUE A LOS DE GRUPO MEXICO EX TRABAJADORES DE AHMSA

Luego de conocer que el Gobierno Federal entregó casi medio millón de pesos a trabajadores de Grupo México que por cerca de 3 décadas estuvieron en huelga, el dirigente de la asociación de ex trabajadores de AHMSA Julián Torres Avalos, dijo que merecen trato igual.

"Es por humanidad como debe ser la reacción del Gobierno Federal, por eso seguimos firmes en el movimiento que nos hagan justicia y al momento de entregar la liquidación si no se completa con la venta de la empresa que el Gobierno Federal haga una aportación para el proceso se maneje conforme a los Contratos Colectivos de Trabajo" reiteró.

Dijo que los trabajadores siguen firmes en su petición que la liquidación sea de acuerdo a la ley, sin tomar en cuenta lo que dicta la Ley de Quiebras porque será una humillación para los trabajadores que dejaron más de la mitad de su vida como obreros de la acerera y merecen lo que les corresponde.

"Así como lo hicieron con trabajadores de Cananea en donde el Gobierno Federal aportó medio millón de pesos para que aceptaran levantar el movimiento, nosotros queremos trato igual, que la federación aporte la diferencia y que después vea como recuperar ese dinero, exactamente como en Cananea" insistió.

Por su parte Jesús Marines, ex obrero de AHMSA Uno dijo que siguen con su petición de que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, los atienda, ya no quieren dialogar con terceros, en infinidad de ocasiones lo hicieron y todo sigue igual no hay respuesta, nada se resuelve.

Lo anterior al participar en el plantón que decenas de ex trabajadores hicieron en la explanada de la planta Uno, en donde volvieron a demostrar que siguen unidos, basados en un mismo reclamo, pago justo por liquidación además que se agilice el proceso de quiebra y se convoque a remate.

Fustigó la postura del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien en cierta forma sigue vendiendo propiedades de AHMSA sin que hasta la fecha nadie le diga nada, ni tampoco lo llamen a cuentas, situación que tiene molestos a los trabajadores que solo conocen de la venta pero no les llega nada.

Incluso recordó que otra petición fue un anticipo de liquidación por 50 mil pesos pero tampoco hubo respuesta, pese a que la petición no es un préstamo es un anticipo a cuenta de la liquidación, con ese dinero estarían en condiciones de hacer frente a los gastos navideños.

Por otro lado pese a que un operador de la línea Premier fue asaltado, no hay plan de que se puedan defender portando arma de fuego o machete o cualquier otra arma blanca, eso sería delito y afectaría a los trabajadores del volante, dijo el dirigente de taxis de la línea Premier Javier Hernández del Angel.

Señaló que el asalto ocurrió a plena luz del día en una colonia al sur de la ciudad que está identificada como problemática y destacó que no colocaron su denuncia porque es difícil que autoridades ubiquen al responsable, lo mejor es que los operadores tomen en cuenta a la persona a quien se le da el servicio.

Incluso apuntó que tampoco se redujo las horas de servicio en el horario nocturno, el operador tiene en sus manos la decisión de tomar en cuenta hasta que hora sigue al frente del volante, siempre tomando en cuenta los riesgos que representa para su integridad sobre todo después del asalto.

"No pueden portar armas de fuego ni blanca, eso sería cometer un delito, entonces lo que se hace es tomar en cuenta si el pasajero que solicita el servicio no representa peligro, pero también al sector a donde pide lo lleven, son factores que forman parte de las acciones de seguridad" enfatizó.

Nos leemos mañana..