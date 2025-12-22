Protestan por falta de aguinaldos

PROTESTAN POR FALTA DE AGUINALDO

Un grupo de trabajadores de la constructora Secumsa Edificaciones Metálicas, protesto afuera del Centro de Conciliación Laboral en busca de apoyo por la falta del pago de aguinaldo, que de acuerdo los representantes de la empresa no se cuenta con dinero para cubrir esa prestación.

En ese sentido el director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, pese a que es periodo vacacional y no ser un caso de urgencia se les atendió, hicieron contacto con representantes del negocio quienes de manera formal se comprometieron a dar respuesta inmediata.

Dijo que recibieron información en el sentido de la presencia de un grupo de unos 30 trabajadores quienes pedían asesoría, de inmediato se tomó el reclamo y se abrió un expediente a efecto de iniciar con el procedimiento legal toda vez que es un derecho de los trabajadores.

"La primera acción fue ponernos en contacto con los representantes de ese negocio a quienes se les exhortó ajustarse a lo que marca la Ley Federal de Trabajo el aguinaldo no es si la empresa puede, es obligación patronal, además el plazo venció el pasado viernes 19 de diciembre" recordó.

Por otro lado, hoy a las diez de la mañana en la explanada de lo que fue a planta uno de Altos Hornos de México, será escenario del movimiento convocado por Jesús Marines, la protesta será por lo que ellos califican fuera de orden, por el no avance del proceso de quiebra.

En este sentido Julián Torres Avalos, dirigente de la asociación por defensa de los derechos de los trabajadores dijo que se espera la presencia de cientos de ex trabajadores que se encuentran molestos porque termina otro año y no hay manera de que se avance, todo está paralizado.

"Por más que nos digan que si hay avances la realidad es otra, todo sigue igual mientras que la desesperación y el malestar entre los ex trabajadores crece, ya son más de tres años de la paralización de la acerera y en este transcurso de los años la respuesta es la misma se avanza pero la realidad es otra" apuntó.

En tanto Jesús Marines, que convocó a la movilización dice que esperan la presencia de ex trabajadores quienes deben acudir para hacer presión y exigir al Gobierno Federal que intervenga a fin de que se agilice todo y se inmediato se proceda al remate de los bienes para garantizar el pago de la indemnización.

En seguida vamos a transcribir el mensaje que se puede calificar de navideño del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, la verdad que levantó una serie de comentarios, sobre todo por la fecha a dos días de la noche buena y a tres de la navidad, incluso hubo quien lo tomó como broma.

Mensaje a las y los obreros, empleados, ex obreros y ex empleados de AHMSA y Minera del Norte:

En estas fechas, tradicionalmente asociadas a la convivencia y la tranquilidad, es inevitable reconocer que para muchas familias de esta comunidad el cierre de 2025 llega en medio de la incertidumbre, la frustración y una espera prolongada.

La Sindicatura es plenamente consciente del desgaste personal, económico y emocional que este proceso ha significado para las y los obreros, empleados, ex obreros y ex empleados. Lejos de ignorarlo, lo reconoce con respeto, seriedad y responsabilidad.

El procedimiento de quiebra atraviesa una etapa compleja, sujeta a resoluciones que no dependen de una sola instancia. No obstante, el compromiso institucional se mantiene firme: actuar conforme a la ley, preservar el valor de los activos y buscar las condiciones que permitan avanzar hacia una solución que dé prioridad a los derechos laborales, conforme al orden de prelación establecido por la legislación vigente.

En este año que termina, la Sindicatura expresa su respeto a la dignidad, la paciencia y la fortaleza de quienes han sostenido esta historia con su trabajo y dedicación. De cara al año nuevo, continuará desempeñando sus funciones con responsabilidad y estricto apego al marco legal, a fin de encauzar el proceso hacia una pronta solución.

Atentamente,

Licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez

Síndico del proceso de quiebra de

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.

y Minera del Norte, S.A. de C.V

Nos leemos mañana..