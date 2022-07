Al grito de queremos solución, cientos de obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México, se manifestaron frente a la clínica siete del IMSS, exigen solucionar la serie de carencias que presenta la institución y que provoca serios problemas a pacientes que reciben mala atención.

Entre las propuestas de los sindicalistas se encuentra que Altos Hornos de México deje de pagar sus cuotas, huelga de pago porque no se justifica, no hay médicos, ni medicamento, fallas en el sistema de aire acondicionado, mal trato del personal, y una serie de anomalías que registra la institución.

Otra denuncia fue el actuar de médicos especialistas que de manera cínica dicen a pacientes que en el IMSS no pueden ser atendidos que se presenten a consultar a la clínica privada, dicho de otra manera tienen que pagar grandes cantidades de dinero por eso se alargan las citas en esa área.

"Aprovechan las deficiencias del IMSS para hacer negocio con los pacientes a quienes les urge atención de especialidades, ya basta de esa práctica, no es posible que eso ocurra, queremos solución inmediata de lo contrario volveremos a salir protestar las veces que sea necesario" dijo Nava Rodríguez.

Por su lado el dirigente nacional Ismael Leija Escalante, señaló que no hay día que no se presenten obreros a quejarse por falta de atención, y aunque se hacen las gestiones lo correcto es que la institución resuelva la serie de irregularidades que existen en la clínica siete y periféricas.

Dice que el IMSS no cumplen con su misión que es salvar vidas, incluso no hay medicamento, las recetas se surten hasta una semana después obligando a los pacientes a surtir en farmacias particulares, situación que ya no se puede tolerar por ello apoyar la manifestación de ayer.

Leija Escalante, señaló que los trabajadores y sus familias deben merecer una buena atención, en todos los sentidos, también se deben solucionar el problema con el sistema de aire acondicionado, sobre todo en el área de hospitalización y aunque familiares de pacientes quieren llevar abanico no se les permite.

"Es un descontrol total, ya basta, los compañeros y sus familias tienen que recibir atención como corresponde, no se tolera que los obliguen a pagar médicos particulares y pagar por surtir medicamento, es un gasto extra y eso no debe ser para eso se pagan la cuotas, para recibir atención" señaló.

Por otro lado, el fuerte incremento de contagios por Covid-19 es el resultado de los eventos masivos celebrados en la región, principalmente la Feria de San Buenaventura, en donde se comprobó no hubo control sanitario, no se aplicó la sana distancia ni tampoco se uso el cubre bocas, dijo el vocero de la Sección 147.

Carlos Garza Bernal, señaló que mientras no se aplique mano dura la pandemia no va a ceder al contrario seguirá a la alza la estadística, es difícil controlar a cientos de personas que acuden a esos eventos, hay prueba de que en la Feria de San Buena, no hubo protocolos sanitarios.

"Gente al por mayor, hasta pleitos fue lo que se consigna en las redes sociales, por esa razón no se puede pensar que no fue centro de contagio, incluso hay que esperar unos días para ver que el número de contagios se va a disparar, y eso puede crecer con la Feria de Monclova" advirtió.

Sobre trabajadores de AHMSA afectados por contagios, señaló que como ocurre con el resto de las empresas, industrias y comercios, si hay obreros contagiados, se les aplicó la prueba y salieron positivos, de inmediato se fueron a resguardo a sus casas para detener la cadena de contagios, indicó.

Nos leemos mañana