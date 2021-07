Tanto presidentes de Cámaras Empresariales como dirigentes sindicales tomaron a bien la información de que Altos Hornos de México, registra una leve mejoría incluso en el último trimestre operó con ganancias, eso aligera el ambiente social, tomando en cuenta que todo gira alrededor de la empresa.

En este sentido Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que conforme la empresa se recupera en ese mismo camino la economía regional tiende a reactivarse y señala que también se debe voltear a ver a proveedores para que sea recuperación al mismo ritmo.

Recuerda que el 70 por ciento de la economía regional gira alrededor de la siderúrgica, eso habla de la importancia de seguir caminando de la mano, conforme eso ocurra en ese mismo orden será la reactivación de todos los sectores productivos algo que todos esperan ocurra y cuanto antes mejor.

Por su lado el Secretario General de la 147 Gerardo Mireles Castillo, dijo que la noticia suaviza el ambiente social, al recordar que todos los sectores productivos giran alrededor de la siderúrgica además de tranquilizar el ambiente laboral, por ello la importancia de mantener el orden sindical.

En otros temas hoy de tres y media a seis y media de la tarde trabajadores de 30 a 39 años de edad de las plantas siderúrgicas tienen el compromiso moral de acudir a vacunarse, será en al auditorio del Instituto Central Coahuila en donde se instalará el puesto de vacunación contra el COVID-19.

En este sentido el vocero de la 288 Julio Cesar Aguilera Silva, recordó la importancia de acudir, destacó que la empresa dio facilidades para el cambio de turno a obreros que les toca trabajar el turno de segunda, lo anterior al recordar que esta ocasión se programó jornada vespertina de vacunación.

Señaló que conforme se maneja información en aumentos de contagios por el virus crece el interés de trabajadores por protegerse, incluso obreros de 40 a 55 años de edad que estaban pendientes en la última fase se presentaron, eso habla de que poco a poco hay madurez en este sentido.

"En cierta forma hay más consciencia, al principio de la campaña no aceptaban por comentarios en el sentido de que provocaba problemas, se manejaron cientos de historias pero ya es otro pensamiento, hoy cerca de mil obreros de las dos plantas tienen cita en el ICC" destacó.

Y ya que estamos en este tema de la pandemia, el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice algo muy cierto a quién beneficia autorizar bailes y rodeos, eso no forma parte de la reactivación económica y representan focos de contagios por no aplicar protocolos sanitarios, principalmente entre muchachos que acuden.

Dice que no es justo que mientras una parte de la población vive inquieta ante el aumento de contagios por COVID-19, se autoricen eventos colectivos cono bailes, rodeos y todo tipo de espectáculos, la recuperación económica no debe manejarse como libertinaje, la vida no es igual que antes de la pandemia, señaló.

El vocero se refirió a una serie de eventos celebrados en plazas de Toros y salones, a donde acuden cientos de muchachos y no se aplican protocolos sanitarios, eso debe terminar y cancelar esos eventos que pueden ser centros de contagios, no aportan nada favorable solo riesgos sanitarios

"Además eso no deja nada para la reactivación económica, al contrario es un serio riesgo para el resto de los sectores productivos que pueden sufrir las consecuencias un baile, rodeo y esos espectáculos no aportan nada para la recuperación económica y así se debe entender" apuntó.

Dijo que la nueva normalidad no incluye arriesgar la salud de la comunidad y puso como ejemplo los últimos bailes celebrados en San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, además otros programados para los próximos días e insistió que esos eventos no aportan absolutamente nada a la reactivación de la economía.

En otro tema, los burócratas municipales siguen en espera la autorización del préstamo que anualmente autoridades les entregan como apoyo para hacer frente a la serie de gastos que se presentan ante el regreso a clase, ahora más al ya ser oficial que regresan al sistema presencial, es decir a las aulas.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, dijo que se encuentran en platicas con el tesorero municipal Juan Carlos Terrazas Hernández, para ver la posibilidad de que se autorice ese préstamo anual y apoyar la economía de la burocracia.

Recordó que esa prestación se entrega la primera quincena de agosto por ello aún hay tiempo de conocer la respuesta de autoridades e informar a la base trabajadora el resultado de la negociación y confió que pronto tengan noticias, ante el fuerte interés de burócratas por recibir esa prestación.

Nos leemos mañana...