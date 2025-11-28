Analizan adeudos de obreros de AHMSA con AFIRME

Tan avanzado se encuentra el proceso de quiebra de Altos Hornos de México que autoridades analizan el tema de trabajadores que tienen crédito pendiente con Banca Afirme a efecto de encontrar la forma de evitar que el banco los despoje de su liquidación, dijo Ismael Leija Escalante.

El Dirigente del Sindicato Democrático Minero, detalló que es a nivel nacional como se maneja este asunto, la intención es encontrar la forma de llegar a acuerdo con el banco para que no se abone toda la liquidación, sería tanto como dañar la economía de las familias involucradas.

"No se puede adelantar cuál será el camino pero con esa decisión de conocer la cantidad de trabajadores con adeudo, se alcanza a observar que existen avances significativos no por algo las autoridades pusieron atención en ese aspecto que en realidad si es para ponerse a pensar" dijo.

Recordó que un gran número de trabajadores incluyéndose tienen crédito que dejaron de pagar luego de que la empresa se declaró en quiebra y dejó de pagar a los trabajadores desde entonces en cierta forma se encuentran en mora y es tiempo de encontrar una salida que no les afecte.

Por otro lado y en el mismo tema de AHMSA, los ex trabajadores que marcharon a Saltillo ayer cumplieron con el primer plan, llegar primero al edificio del Congreso del Estado en donde al principio no se les quería atender cerraron puertas, pero finalmente lograron formar una comisión.

Julián Torres Avalos, dirigente del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Trabajadores dijo que siguen firmes en su posición incluso el siguiente movimiento sería en la plaza de armas para buscar la manera de ser atendidos por funcionarios del Gobierno Estatal y darles a conocer su movimiento.

Señaló que los trabajadores siguen tranquilos sin retirar su principal demanda que se les entregue la liquidación, ya son tres años y no encuentran repuesta, incluso tienen dudas del manejo y no descartan que haya interés por dilatar la convocatoria de la subasta que es el camino para recibir su liquidación.

Indicó que entre los trabajadores hay madurez e interés para seguir su lucha incluso de no encontrar respuesta en Saltillo, mantienen su acuerdo de partir en caravana a México y ser escuchados por la Presidenta de México y que se comprometa a resolver cuanto antes este serio problema.

En otro tema, del primero al 19 de diciembre los patrones tienen plazo para cubrir el aguinaldo a sus trabajadores, para ello tienen que tomar en cuenta el tiempo laborado en el caso de los que no tengan un año cumplido recibirán lo proporcional a los días o meses trabajados.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que es bueno recordar a los trabajadores la forma como se promedia esa prestación, tomando en cuenta que muchas veces por falta de información piensan que les toca un año pero si no lo tienen cumplido es no.

"Es usual que cada diciembre lleguen trabajadores inconformes porque no se les entregó el año completo de aguinaldo es cuando se les dice que si no tienen un año exacto entonces se promedia el tiempo que llevan trabajando, eso evita problemas porque se van ya con información real" indicó.

Señaló que es raro que se presenten problemas por el no pago de la prestación los patrones son conscientes del compromiso que tienen y con tiempo programan el pago de la prestación anual a la que tienen derecho sus trabajadores, no hay quejas en ese sentido, enfatizó.

