Segundo Informe

Fue el Secretario General de Gobierno de Coahuila Oscar Pimentel González quien a primera hora del martes próximo pasado se apersono en el Palacio Legislativo de Coss en la Capirucha Coahuilense.

El segundo de a bordo en el Gabinete del Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas llevaba consigo la encomienda de entregar de manera pronta las cajas que contienen el material pormenorizado con los datos de los ejercido en el ejercicio correspondiente a los últimos 365 días

En sima Pimentel González entrego a los Diputados locales la información de las actividades realizadas por el jefe del ejecutivo Coahuilense mismo que lo hará de manera personal ante los Legisladores de casa

Posterior a la Lectura que haga el mandatario Coahuilense los funcionarios de primer nivel, es decir los Secretarios harán la glosa pormenorizada de los detalles del Estado que guarda cada dependencia gubernamental Coahuilense.

REIR O LLORAR, USTED ESCOJA

El que de plano antoer se aventó la de todo el año, es decir no se midió fue el Líder Nylon de los queda de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila Tereso Medina

Y e que el susodicho ex diputado, local, Federal y ex senador ahora pretende nDa más y nada menos dirigir el organismo obrero Pero ahora a nivel Nacional.

Tal parece que el líder lynol de la central obrera Coahuilense se le olvida que que su única gracia para ser primero líder y después de todos los puestos políticos fue haber sido yerno de quien fuera dirigente Estatal Gaspar Valdez.

El tipo este que tiene la gracia de una vaca dormida tiene aspiraciones muy Pero muy altas y no creemos que los viejos lobos de mar que a abundan en dicho gremio a nivel Nacional le permitan convertir en realidad este nuevo capricho de este sujeto en mención.

Cierto es que durante la columpiada política que ha gozado durante décadas gracias a PRI a tejido buenas relaciones políticas, dudamos que la gente del actual líder Aceves del Olmo le permitan agandalle la dirigencia.

Y si, tal vez sea su hoy lujoso estilo de vida con sombreros de los más caros, sus botas exóticas y sus puros importados de Cuba lo que haga que no concuerde con el discurso de autoridad de la actual dirigencia Nacional.

EXCELENTE ORGANIZACIÓN

Los que dieron una demostración de organización en los desfiles revolucionaros del 20 de Noviembre, o sea ayer fueron la alcaldesa de Ciudad Frontera Sara Irma Pérez y en Monclova Carlos Villarreal.

Y es que ambos convocaron a una buena cantidad de instituciones educativas las cuales fueron el deleite para los cientos y cientos de ciudadanos.

Sin duda alguna la presencia de las dependencias policiales fueron la delicia de jóvenes y niños pues la gallardía al desfilar y al portar nuestro labaro patrio son sin duda una gran experiencia.

Las fuerzas castrenses son otro nivel pues la presencia de soldados armados siempre han sido un atractivo que la población ha disfrutado.

La caravana que encabezó el desfile como tradicionalmente se estila fue el cabildo completo encabezado por el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien con su esposa Mabi al lado lograron que la población completa aplaudiera su presencia consolidandose como un alcalde con excelente presencia ante sus ciudadanos