Apoyarán a empresarios contra uniones de crédito

Tomando en cuenta lo delicado de la situación económica de empresarios que en su tiempo utilizaron el sistema de factoraje con Credinor que ahora procede a recuperar el dinero financiado, la Cámara Nacional de la Industria y Transformación busca asesoría a nivel nacional para conocer si es legal o no.

Alejandro Loya Galaz, presidente de la organización empresarial dijo lo primero es revisar el contrato que firmaron en donde se debe establecer plazos, por esa razón se pedirá la intervención de CANACINTRA nacional y defender a los socios que resultan afectados por esa acción.

Incluso de ser necesario solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Valores Bancaria que también se sume en la investigación de este caso que afecta a empresarios que son obligados a entregar bienes por el incumplimiento de AHMSA de pagar las facturas que entraron a factoraje.

"No los vamos a dejar solos, los vamos acompañar en el camino por encontrar la verdad de este asunto, lo cierto es que hubo una negociación entonces hay que ver si se respeta o no el acuerdo, por eso un grupo de abogados de CANACINTRA nacional serán los encargados de la investigación" indicó.

Por otro lado, sigue fuerte el ambiente entre obreros de AHMSA unos a favor de la demanda colectiva y otros dicen que es mejor esperar, que en caso de quiebra los trabajadores son los primeros que recibirán salario y prestaciones y el pago de la indemnización.

Sin embargo hay que tomar en cuenta lo que dice el Concurso Mercantil que solo les van a pagar tres meses de salario, los que tengan más de quince años tres mes por años por antigüedad, es decir muy poco, eso afectará a los que tienen de 20 a 40 años y se les desaparece la indemnización.

Muy fuerte el problema por esa razón siempre hemos insistido en la necesidad de informar la realidad tanto a sindicalizados como a empleados de confianza, es cierto aún no se declara la quiebra pero como se encuentra el panorama no hay duda que así será al menos que haya un as bajo la manga.

También a los trabajadores de Hércules se les tiene que decir las cosas como son, en aquel pueblo minero, tienen confianza en que se reactive la fuente de empleo, pero la realidad que en todos los proyectos de inversión no se incluye esas minas hay que ser honestos y claros en esa situación.

En otro tema, la industria regional no tiene condiciones para absorber la mano de obra de AHMSA, hasta el momento si se han acercado en busca de trabajo, algunos consiguen otros no porque las empresas no crecen, no hay ampliación ante el panorama que se vive en México y Estados Unidos.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, dice que lo anterior es en razón del cambio de Presidente en México y la reforma al Poder Judicial de la Federación, mientras que en Estados Unidos en noviembre habrá elecciones para elegir al próximo Presidente.

"En cierta forma los empresarios esperan que pasen esos dos acontecimientos para entonces estar en condiciones de invertir, mientras no se generan nuevas oportunidades de empleo, de hecho todo el año se ha registrado ese fenómeno, muy pocas contrataciones por parte de la industria" indicó.

Otro aspecto es la madurez de la base trabajadora que ya entendió la importancia de no faltar a trabajar, evitar las cuatro faltas, tampoco hay rotación de personal, todos cuidan el empleo por ser conscientes que después será difícil encontrar otro trabajo, eso imposibilita abrir la bolsa de trabajo.

Nos leemos mañana..