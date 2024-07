Crece la angustia por perder derechos del IMSS

Ya se dejaba venir la decisión del IMSS de suspender servicio y derechos a trabajadores de AHMSA, como se encuentra la situación se ve difícil que la empresa liquide los adeudos que arrastra con la institución médica, al recordar que no hay dinero para nada, y eso complica el panorama social.

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Oscar Mario Medina Martínez, dice que es lamentable que los trabajadores se queden sin el servicio médico, el problema son los que se encuentran a punto de llegar a los 60 años y tenían contemplado pensionarse.

Señala que se debe de encontrar solución al problema, para ello se necesita la reacción del gobierno federal y de ser posible que el Estado apoye gestionando que eso no ocurra a final los obreros no son responsables de nada y son los más perjudicados con esa medida ue se aplicará.

"Que triste que eso ocurra, simplemente hay que recordar que todos tenemos familiares y amigos en la empresa, actualmente viven serios problemas económicos por la falta de salario y prestaciones por ello se tiene que buscar la manera de apoyarlos y reducir los problemas sociales" indicó.

Por su lado obreros, señalan que el problema serán las personas con enfermedades crónicas degenerativas que requieren medicamento para no exponer su salud, si los dan de baja entonces tendrán problemas al complicarse su estado de salud, por ello insisten que algo se tiene que hacer.

Y aunque en ocasiones hay quejas por mal servicio, no hay como estar con derechos, en cualquier momento se puede necesitar atención y medicamento y será obligado acudir con médico particular pagar consulta y comprar la medicina, y la mayoría no tiene para cubrir esos gastos.

Incluso hay quienes recuerdan que el gobierno federal tiene bloqueadas cuentas de la empresa por lo tanto cuenta con facultades para retirar el monto que se adeuda y no dejar sin servicio a miles de trabajadores y sus familias, que es una opción que se debe valorar por el gobierno federal.

Así se encuentra la cosa entre la raza de AHMSA y subsidiarias cada día el panorama se complica más, el destino final de todos es el 4 de agosto cuando se defina si se declara la quiebra o hay manera de seguir en espera de la inyección de recursos algo que en realidad es una posibilidad lejana, muy lejana.

En otro tema, ya no se conoció nada de la situación de Gunderson lo que es indicativo de que poco a poco se resolvió el problema que surgió por la posición de Ferromex de no arrastrar furgones ferroviarios y los almacenes se llenaron a grado que estuvo a punto de provocar paro técnico.

De este tema en plática con trabajadores de esa productora de carros de ferrocarril, reconocen que la denuncia pública de la dirigencia cetemista fue lo que resolvió el problema, al menos dicen que si hay movimiento, de dos a tres días por semana y eso permite seguir en activo.

Lo raro del asunto es que solo en esa industria se registra el problema el resto de las empresas que se dedican a esa actividad siguen operando de manera normal, lo que hace ver que hay mano negra, que son otros intereses lo que se cruzan pero afectando a los trabajadores.

No hay duda que ese asunto tiene que analizarse y resolverse a nivel cúpula es decir a lo más alto de los ejecutivos, incluso de ser posible abrir el ramal a otras líneas ferrocarrileras y terminar con el monopolio que surge a raíz de que nadie más puede ofrecer el servicio por eso se presta a malas interpretaciones ese problema.

Nos leemos mañana..