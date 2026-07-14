Asueto escolar baja la dinámica económica

Solo el sector de papelería y librería se encuentran con buena dinámica, el resto de los sectores comerciales a excepción de restaurantes en cierta forma entraron a receso por el periodo vacacional de verano escolar, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Arturo Valdez Pérez, explicó que aunque no se note pero el sector educativo aporta hasta el 40 por ciento de la dinámica económica en la región, y como actualmente los alumnos se encuentran en vacaciones, es claro que la movilidad en el área comercial se redujo hasta un 40 por ciento

“En el caso de restaurantes siguen activos porque las graduaciones son motivo para que acudan muchachos que concluyeron su carrera o cualquier nivel, igual ocurre con papelerías que tienen clientes porque los padres se adelantan para surtir las listas, sobre todo de alumnos de colegios particulares” apuntó.

Señaló que esta inercia seguirá cuando menos hasta los primeros días de septiembre al recordar que será el primer día de ese mes cuando se inicie el próximo ciclo escolar y regrese la dinámica económica pese a la caída en ventas no se contempla recortar personal en el comercio.

Por otro lado, contrario a lo que se registraba en años anteriores cuando por la feria de San Buena, aumentaba el ausentismo laboral, este año no hay reportes, los trabajadores son más conscientes de la necesidad de cuidar su fuente de trabajo, salario y prestaciones por cumplir con su jornada de trabajo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, recordó que en años anteriores aumentaba la estadística de ausentismo por acudir a la feria al día siguiente los trabajadores no se presentaban a trabajar pero las cosas cambiaron por completo.

Y es que los trabajadores son prudentes conocen que por acumular faltas pueden perder el empleo, pero a eso también se suma que dejan de percibir su salario y diversas prestaciones, entonces ya la piensan dos veces si por ir a la feria no acuden a trabajar, prefieren el trabajo.

“Junto con recursos humanos hemos evaluado el comportamiento de asistencia y la verdad no encontramos fuerte ausentismo, eso es bueno porque el trabajador o trabajadora protege su fuente de trabajo que es el sostén de la familia, y no hay riesgo de que pueda perder su empleo” enfatizó.

En otro tema, del lado de AHMSA, después de conocer la versión oficial de que se avanza en el aspecto de la quiebra como que se tranquilizó el ambiente al menos en la región porque en el caso de Hércules se mantiene la inquietud toda vez que siguen sin recibir información.

De acuerdo a la queja expuesta, desde hace más de dos años de repente los Napistas se retiraron del pueblo, después de varios meses de hostigar, amenazar, golpear y correr a mineros, es decir sembraron el caos bajo el supuesto de que defendían la fuente de trabajo pero fue falso.

“Nos abandonaron por completo, nadie nos dice nada, somos gente que no sabemos cómo manejar el Internet entonces es igual, como si no hubiera información, estamos sin nada de información y con serios problemas económicos incluso hasta de salud y nadie nos hace caso” denuncian.

Incluso por temor a represarías no dicen su nombre al destacar que los napistas apenas conocen que se quejan y envían amenazas de golpearlos y hasta correrlos del pueblo, por esa razón mediante el anonimato prefieren denuncias y esperan que autoridades los tomen en cuenta.

Nos leemos mañana..