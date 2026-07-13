Hay noticias del proceso de la quiebra de AHMSA

En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. y Minera del Norte, S.A. de C.V. a cargo del licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, difunde la versión simplificada del acuerdo emitido el 10 de julio de 2026.

A continuación, se reproduce íntegramente el texto aprobado por la autoridad judicial:

VERSIÓN SIMPLIFICADA ACUERDO DE 10 DE JULIO DE 2026 A las y los interesados en los concursos mercantiles de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y Minera del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable -expedientes 19/2023 y 77/2022 se hace de su conocimiento que:

1. La prórroga de 10 días concedida al síndico, transcurrió del 26 de junio al 10 de julio de 2026. 2. En esta fecha se recibió por parte del síndico: a. El LISTADO FINAL DE TRABAJADORES que contiene el cálculo de los CRÉDITOS LABORALES PREFERENTES y los distintos a los preferentes, de conformidad con lo que le fue solicitado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 123, Apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 224, 225 y 221 de la Ley de Concursos Mercantiles, las cuales se ponen a la vista para que en 3 días a partir del día siguiente que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a derecho convenga.

b. Las bases que regularán la subasta. c. La cuota concursal. 3. Se procede al análisis de las Bases que regularán la venta de bienes como unidad productiva. 4. El Instituto Federal de Defensoría Pública designó 2 personas asesoras jurídicas, quienes en esta fecha aceptaron el cargo conferido y serán las encargadas de representar de manera colectiva en los procedimientos concursales, a la totalidad de trabajadores.

Por cierto y aunque muchos de molesten pero la realidad es clara, no por el simple hecho de que se publique la convocatoria de la subasta esto ya se arregló, falta conocer si en realidad hay postores, o se va a la tercera convocatoria, todo puede ocurrir pues como dicen nadie conoce a los interesados.

Claro que cuando menos se alcanza a observar que si hay avances, pero se insiste alguien debe decirles que no es la solución total, la verdad y aunque moleste aún hay mucho camino por seguir, simplemente conocer las bases de la convocatoria y esperar que llegue el día de la subasta.

También se insiste, el Gobierno Federal tiene mucho que aportar sobre todo por los adeudos a dependencias federales, una increíble suma, y es un hecho que tampoco se puede dejar pasar como si nada, eso se tiene que entender por parte de los ex trabajadores que siguen en espera.

Por Hércules, insisten se encuentran olvidados por completo, el sábado pasado fue el día del sindicato minero y ni siquiera un saludo o algo, dicen que mientras no haya lana por delante nadie se va a ocupar de ellos, cuando vean que hay interesados entonces si los van a recordar, eso dicen.

También se quejan porque los caminos que conducen al pueblo se encuentran en pésimas condiciones en cierta forma intransitables por falta de mantenimiento, antes el GAN las mantenía en buen estado pero hoy se encuentran en completo olvido, y dicen que es tiempo de actuar o van a quedar totalmente incomunicados

Nos leemos mañana..