Trabajo en equipo clave para un buen gobierno

Rodeado por su Gabinete legal y ampliado el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas exhorto a todos sus colaboradores a seguir trabajando en equipo y en favor de los Coahuilenses sin distingo alguno.

"Sostuvimos nuestra reunión de gabinete para dar seguimiento a los proyectos, programas y obras que estamos impulsando en todas las regiones de Coahuila. Hoy afinamos los detalles de nuestro plan ejecutivo del segundo semestre del año. En equipo, trabajamos con orden, coordinación y mucho compromiso para seguir entregando buenos resultados a nuestra gente", destacó el gobernador.

Jiménez Salinas fue claro al señalar

que el objetivo de la reunión es recapitular el plan 2026, principalmente lo enfocado en el segundo semestre del año para ver los detalles y todo lo que se tiene que organizar para arrancar con todo en el próximo mes de agosto.

Destacó que absolutamente todos los proyectos, Programas y obras es para mantener sintonia y pulir con claridad todo lo que se esta proyectando para el último semestre del año en curso.

"Un ingrediente muy importante que nos ha ayudado mucho en la percepción de la gente son los resultados de gobierno, y no se pueden entender los resultados de gobierno sin el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, las y los titulares de las diferentes dependencias", explicó el Gobernador.

El mandatario coahuilense dijo:

"Nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque parte de los resultados que tenemos han sido un factor muy importante de que nuestra gente se encuentre bien. La gran mayoría de la gente está contenta con el trabajo y los resultados del Gobierno de Coahuila", afirmó.

NO PINTA, NADA BIEN

Los que tienen frente a ellos un oanorama absolutamente nada alentador son los hermanos Tania y Antonio Flores Guerra, pues la situación legal y política de la joven mujer esta evidentemente en declive.

Y para Tony, pues peor la cosa pues todo parece indicar que sus amigos a sueldo, como el caso del "Therian" Ricardo Mejia Berdeja solo es llamarada de petate en redes sociales, en suma mucho pico, pocos resultados.

Y miren siendo realistas a lo mejor Tony se toma unos dias del asedio de su propia hermana quien cuengan que es la "mano que mece la cuna" en absolutamente todos los problemas en que ambos se han metido.

Los "berrinches" de Tania aunado a su soberbia y altaneria la mantiene hoy en las celdas, y créanmelo es un problema que difícilmente podrá sacudirse, ni con todos los millones que tienen.

Y es que hay que hay que analizar los dichos, se cuenta y se rumora que en la detención de Tania ocurrida en Nuevo Leon no solo participaron los agentes de la Fiscalía Regiomontana, no señores se cuenta que hay una persona políticamente involucrada a ellos, que la cito en un restaurante de San Pedro a donde nunca llegó, solo Tania quien fue detenida en el lugar de la cita.

Cuentan que la persona que la convoco no llego, fue quien filtro a los gendarmes el Paradero exacto de la alcaldesa.

Aunado a ella su "influencia" política esta ya muy mermada tan asi qur dirigentes de Morena en Mexico han recomendado a sus dirigentes en Coahuila, abstenerse de dar opiniones o respaldo a Tania Flores oues existen evidencias de sus desvíos y meter la mano por ella, simplemente un representa un "riesgo político".

Con mucho, pero mucho cuidado debera de andar su hermano Tony Flores pues su asesora principal e ideologa esta en la cárcel y todos sabemos que Lord Lamborguini no da un solo paso sin en consentimiento de su hermana, hoy en prisión.

NO TIENE FRENO

Dejando muchas bocas calladas sigue el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien inició semana muy a su estilo trabajando en favor de los ciudadanos de Monclova.

Desde el lunes el alcalde demostró que lo unico que ni tiene es freno, pues anduvo del Tingo al Tango durante las primeras horas de la mañana en donde visito colonias populares y además de poner en marcha obras prioritarias hizo importantes compromisos con vecinos de diferentes sectores de la población

Por la mañana el jefe de la comuna Monclovense visitó la colonia Miravalle en donde se comprometió a darle una buena remozada y saneamiento y reposición a las lineas de agua las cuales ppr su antigüedad representan un grave problema a ese populoso sector

El comprimiso de Carlos Villarreal fue tajante y dio orden inmediata a los departamentos involucrados a dar una pronta y eficaz solución a la problemática.

Poco antes del medio día el joven alcalde de Monclova fue visto por el sector oriente de la ciudad concretamente en la Colonia Pedregal de San Angel en donde iniciaron los trabajos para la remoción de espacios deportivos.

Mas tarde fueron las colonias El Roble, la Amistad, Óscar Flores Tapia quienes recibieron a su presidente municipal para signar importantes acuerdos de beneficio colectivo.

RECIBE GERENTE DE SIMAS PREMIO A LA TRANSPARENCIA.

Quien sigue recibiendo estrellitas en su frente por su buen comportamiento sl frente del Sistena Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) deMonclova-Frontera recibe el Premio Estatal de Transparencia Coahuila 2026 es Eduardo Campos Villarreal.

El Sistema que dirige fue reconocido con el Premio Estatal de Transparencia Coahuila 2026, al resultar distinguido en la categoría de Organismos Públicos Desconcentrados y Descentralizados, dentro de la Ceremonia de Entrega de los Premios de Transparencia.

Este importante reconocimiento representa un respaldo al trabajo que se realiza en la institución para fortalecer la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información pública y promover una gestión basada en la legalidad, la apertura institucional y las buenas prácticas administrativas.

La distinción reafirma el compromiso de SIMAS Monclova-Frontera con los usuarios de estas dos ciudades, al 7impulsar acciones orientadas a la transparencia, la eficiencia en el servicio público y la construcción de una relación de confianza.