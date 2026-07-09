Promueve FONACOT sistema de financiamiento

Son varias las ventajas que representa para trabajadores formales, el sistema de financiamiento de Fonacot, entre otros, el interés es el más bajo del mercado, las mujeres tienen un plan más económico a eso se agrega que en caso de que un trabajador pierda su empleo por seis meses no paga el crédito.

Héctor Martínez Valdez, delegado en Coahuila dijo que bajo este sistema es posible beneficiar a familias porque son mínimos los requisitos que se piden, uno de ellos que la empresa donde labora esté afiliada al sistema por esa razón se promueve entre empresarios se afilien.

"Una prueba de que Fonacot tiene presencia es el constante aumento en la cifra de financiamientos mensuales, la cifra siempre va a la alza, con ello es posible demostrar las enormes ventajas que representa estar bajo ese sistema de financiamiento, además el interés que cobra es el más barato" señaló.

Apuntó que por esa razón, firmaron convenio con CANACINTRA a efecto de que todas las empresas afiliadas a esa central empresarial se acerquen y con ello beneficiar a sus trabajadores con ese sistema de financiamiento es posible adquirir artículos para el hogar y prestamos en efectivo.

Por otro lado, la información en el sentido de que Pemex le cobra al licenciado Alonso Ancira Elizondo y a su vez los abogados del ex dueño de AHMSA responden que de ser la empresa quien pague, es un distractor más para alagar el proceso de remate de la siderúrgica, dijo Oscar Mario Medina Martínez.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región, dijo que esta postura es un cortina de humo para que el proceso se alargue y aunque digan que lo quieren extraditar es difícil, es un ciudadano americano entonces como que se complican las cosas para conseguirlo.

Además recordó que por el pleito entre el ex presidente López Obrador y Alonso Ancira que llevó al cierre de la empresa desde ese instante se conoció que todas las deudas pasarían a ser de AHMSA, todas incluyendo esa deuda con Pemex por lo tanto nada se puede hacer.

"Lo que se busca es seguir alargando el juicio, que no se venda la empresa por lo tanto lo correcto es hacer a un lado aspectos no negociables y dar todas las facilidades para que la empresa se venda, el Gobierno Federal tiene mucho que aportar para que eso se logre cuanto antes" indicó.

En el mismo tema de AHMSA vuelve a surgir la petición de que el Gobierno Federal tome el control de la empresa, consiga recursos para cubrir el pago a trabajadores y reactive operaciones al recordar que ese proceso es la única forma de conseguir hacer justicia a los ex trabajadores.

Los ex trabajadores por medio de las redes sociales hacen ese pronunciamiento al señalar que se ve lejana la posibilidad de que empresarios le metan lana, es un mundo de dinero que se necesita tanto para cubrir indemnizaciones como para echarla a volar no hay condiciones para ello.

Incluso recuerdan el caso de Mexicana de Aviación que fue rescatada por el ex presidente López Obrador, pese a que no es lo mismo que con AHMSA, una empresa que generaba miles de empleos y aportaba para el PIB nacional, por eso se debe analizar este aspecto para la intervención oficial.

Y es que el ambiente creció cuando se conoció que el Gobierno Federal reclama el pago al empresario y dicen que solo por esa razón se acordaron del adeudo, mientras a los miles de trabajadores afectados no se les toma en cuenta, los tienen en completo abandono, entonces es tiempo de que la federación reaccione.

Nos leemos mañana..