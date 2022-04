Buena la postura del presidente de la CANACO Arturo Valdez Pérez, cuando dice que los consumidores deben de comprar en Monclova, apoyar al comerciante que en las buenas y en las malas permanece en operación, incluso por la pandemia hubo cierre general, aguantaron.

También es cierto al decir que el comerciante no debe ni tiene porque subir los precios aprovechando la millonaria derrama económica, quien lo haga tendrá que aguantar, no tendrá clientes, la gente acostumbra comparar precios y tomar la decisión de ir donde no esté caro.

"Es un binomio que al actuar de manera correcta arrojará excelentes resultados, es la manera de reactivar al sector comercial, que tiene dos años con bajas ventas, en cierta forma sobreviven, son personas que siempre se han dedicado al comercio por lo tanto no pueden dejar esa actividad" apuntó.

El líder del comercio organizado, señaló que los próximos días, hasta el último de mayo se esperan excelentes resultados en cuanto al comportamiento en ventas, luego de dos largos años de vivir condiciones económicas adversas y su mensaje es comprar en Monclova y el comerciante no vender caro.

Del lado Sindical, para el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, es necesario mantener la campaña de vacunación contra el cobid-19 abierta, es decir que los módulos sigan operando, y la gente no bajar la guardia, sigue prohibido relajarse, un descuido y aguas consecuencias graves.

Y tiene razón el vocero, poco a poco la gente empieza a confiarse, en la zona centro personas caminen sin el cubre bocas, se lo colocan al ingresar a un comercio, pero no es todo, la recomendación es seguir aplicando todos los protocolos sanitarios, es por el bien de todos.

"Mucha gente se queja porque no termina la pandemia, pero es bueno recordar que poco a poco se abren los espacios públicos, esos que estuvieron cerrados por dos años, la gente quiere salir a pasear o a divertirse por ello tienen que colaborar y una manera es con la aplicación de la vacuna" apuntó.

Esta vida de los últimos dos años pasará a la historia de la humanidad, en todo el mundo se va a recordar los peores momentos de la vida, conocidos que se fueron de este mundo por contagio, otros que lograron salir adelante, en fin toda una enseñanza de vida, por eso a seguir con la guardia sanitaria.

Por otro lado por la CTM de Frontera, sigue el ambiente tranquilo, incluso pese a los intentos de Imelda Jiménez, de mover el agua en Teksid, la raza pasó de largo, son conscientes de que tienen que cuidar su fuente de trabajo, y no pasar a las negras estadísticas de ser despedidos.

En días pasados platique con un ex trabajador de Gunderson, esos que perdieron el empleo por ir a un movimiento que los dejó en la calle, dice que ya son muchos años y no encuentra trabajo, que acude a empresas incluso a negocios y cuando dice que trabajó en Gunderson la respuesta es clara " nosotros nos comunicamos con usted".

Son cientos de trabajadores que lamentablemente perdieron su fuente de ingreso, hay otros que partieron al sueño americano, otros viven en diversas partes del país, ya se cansaron de tocar puertas sin recibir oportunidad de trabajo, triste pero es cierto, es una realidad que no se puede negar.

Obreros de Teksid, señalan que ya no le hacen caso a Imelda, que recibe su buen fajo de billetes por eso ni se preocupa, que los utiliza para seguir viviendo sin trabajar, y esa postura obrera de no atender convocatorias mal intencionadas es para entender que nadie en su sano juicio va a participar en movimientos donde pierden todo y no ganan nada.

Nos leemos mañana..