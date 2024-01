Bueno que el gobernador diga la verdad de AHMSA

Para el sector privado y sindical es favorable que el gobernador Manolo Jiménez Salinas hay tocado el tema, decir lo que en realidad ocurre el conflicto entre el gobierno federal y los directivos de Altos Hornos de México, incluso reconocer que no es fácil salir de este problema.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la CANACO dijo que al mismo tiempo que el gobernador aclaró las cosas reiteró su plan de fomentar la inversión y crear estrategias para ofrecer empleos a trabajadores de la siderúrgica, sin que eso se frene porque siguen dados de alta ante el IMSS.

Coincidió que por meses se han dicho muchas cosas, pero lo cierto que todo sigue igual, no hay avances, mientras la desesperación de los trabajadores va en aumento por la falta de salario incluso han buscado trabajo pero los rechazan por ser de AHMSA y estar afiliados al IMSS.

"La verdad ya era tiempo de que alguien dijera la realidad, que no hay nada en concreto y que el asunto se encuentra muy complicado, eso es lo que se necesitaba, la verdad de lo que ocurre y ya no dar falsas expectativas a los obreros y sociedad todo indica que la empresa seguirá paralizada" apuntó.

Por su parte el Secretario General de la Sección 147 Néstor Torres Terrazas, dijo que se ponen de acuerdo todos los directivos sindicales al mando de Ismael Leija Escalante, para ver la posibilidad de trasladarse a la carbonífera a la visita del Presidente López Obrador, y platicar sobre el tema.

Señaló que sería positivo el traslado aquella región a efecto de hacerse escuchar, que el Presidente recuerde que tiene un pendiente con cuando menos un tercio de Coahuila, los trabajadores y empleados de confianza de Altos Hornos de México, que ya no pueden seguir en las condiciones actuales.

"Analizamos la posibilidad de ir a la carbonífera ahora que el Presidente viene a entregar los cuerpos de los mineros fallecidos en la Mina el Pinabete, claro que primero se tiene que tomar en cuenta muchas cosas, sobre todo si el mandatario tiene disponibilidad de reunirse con nosotros" señaló.

Y es que primero se tiene que analizar que en repetidas ocasiones obreros han intentado acercarse al Presidente pero no hay manera, tampoco se les deja acercarse, por lo tanto es un aspecto que la dirigencia sindical tiene que tomar en cuenta, aunque claro no hay peor lucha que aquella que no se hace, así de simple.

En otro tema, hasta dos horas tarde llegaron obreros a trabajar, el pasado martes cuando las calles estaban llenas de hielo e imposibilitaba la circulación de los camiones que los traen de diversos municipios de la región centro, afortunadamente no tuvieron problema para ingresar.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, señaló que personal de seguridad tomó datos de los obreros que llegaron en los autobuses, para no perjudicarlos en su ingreso pero tampoco en su salario y prestaciones, no fue culpa de ellos ingresar hasta dos horas tarde.

Señala que hay otros obreros que por cuestiones personales no se subieron al camión, por lo tanto se busca una salida para que no se les tome como falta, la negociación sindical busca que se tome como adelanto de vacaciones y con ello se les pague el día normal, eso es lo que buscan.

"En todo momento dentro de las negociaciones buscamos el beneficio de los compañeros tanto en los que llegaron tarde como los que no se subieron al camión, en su momento se les va a informar el resultado del acuerdo que sostengan con las empresas y el plan es no afectarlos" enfatizó.

Nos leemos mañana..