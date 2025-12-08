Buscan que regrese mano de obra especializada

Aunque parezcan mentiras pero en la región empezó a observarse un fenómeno laboral, empresas batallan para contratar mano de obra especializada, lo anterior tomando en cuenta que cientos migraron a otras partes del país en busca de trabajo por el cierre de Altos Hornos de México.

Jorge Mtanus Falco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación dijo que ahora el reto es conseguir que regresen para ello se les debe ofrecer sueldos atractivos, además de convencerlos mediante el compromiso de que el trabajo será permanente.

"No vamos a lograr traerlos si no se generan condiciones laborales, hay industrias que requieren soldadores y paileros pero no encuentran esa mano de obra, todo indica que se ocuparon fuera de la región y lo interesante es regresarlos una tarea que no será nada fácil pero se tiene que intentar" refirió.

Por otro lado dijo que a días de que concluya el año, el resultado para el sector industrial es favorable, no como esperaban pero cuando menos se logró hacer frente al fantasma que representó la política arancelaria de Donald Trump, hay confianza que el arranque del 2026 sea favorable, enfatizó.

En otro tema, por respaldo sindical, cerca de cinco mil trabajadores afiliados a la CTM de Frontera disfrutarán de un adelanto vacacional del 24 al 26 de diciembre y del 30 al cinco, con ello será posible evitar ausentismo que provoca problemas a la economía familiar y en ocasiones trabajadores corren el riesgo de perder su empleo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dijo que esas medidas les favorecen toda vez que se cierra la posibilidad de que se apliquen los llamados paros técnicos que representa una reducción de su salario normal además les permite celebrar en familia.

Dijo que con tiempo las empresas programan el asueto y dejan a personal de mantenimiento para que haga su labor, preparan el equipo para que en enero al retornar de manera normal estén en condiciones de empezar a trabajar todas las líneas de producción haya condiciones de cumplir a sus clientes.

"Fue una buena negociación porque así no hay problema por ausentismo laboral, al mismo tiempo que los trabajadores se encuentran en condiciones de cumplir sus compromisos con sus familias, es de recordar que la mitad de diciembre se programan fiestas por navidad y año nuevo" enfatizó.

En otro tema, los comerciantes se encuentran satisfechos por los resultados en materia de seguridad, no hay quejas por extorciones, incluso hasta los robos se redujeron, por ello es bueno dar a conocer esa noticia y que sea un buen mensajes a empresarios interesados en invertir.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que ante estos buenos resultados, convocaron al fiscal de Coahuila Federico Fernández Montañéz, a una reunión en donde informó los avances que registra la entidad en materia de seguridad y los planes para reforzar ese aspecto.

Dijo que al levantar un encuesta con comerciantes organizados encontró que todos están satisfechos con los resultados, el trabajo en conjunto de todos los cuerpos policiacos de la entidad apoyados en a Guardia Nacional y Ejercito son positivos y Coahuila se mantiene en el segundo lugar nacional como Estado más seguro.

"La reunión es buena porque nos dejó información de que en Coahuila no se bajará la guardia este último mes del año, al contrario se va a reforzar con elementos de la Marina Armada de México que se van a sumar a la vigilancia, con ello seremos un Estado blindado" enfatizó.

