La visita de inversores es esperanza

Para el presidente de la Asociación en Defensa de los Trabajadores de AHMSA, Julián Torres Avalos, la visita de representantes de grupos extranjeros al interior de las dos siderúrgicas es una esperanza porque se alcanza a observar que si hay interés por participar en la convocatoria del remate.

Dijo que eso representa que las cosas pueden salir bien pero de cualquier manera siguen en su lucha, la última reunión del año será el próximo miércoles para entonces esperan que haya noticias favorables sobre los compromisos que consiguieron en su macha a Saltillo ya que de eso depende que iniciando el 2026 no haya movilizaciones.

Señaló que la esperanza está puesta en la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien se comprometió atenderlos y se alcanza a observar que sigue dentro del proceso de quiebra y eso es garantía de que las cosas se harán bien aunque lento porque es un proceso legal que se debe seguir.

"Nosotros seguiremos en la lucha el próximo miércoles concluyen las reuniones semanales en razón de que viene la temporada navideña además todos salen de vacaciones entonces lo correcto es permanecer en pauta y entrando el 2026 seguiremos en la lucha porque es para beneficio nuestro" apuntó.

Por otro lado, de repente se dejó de manejar versiones en el sentido de los paros técnicos que en diciembre acostumbran aplicar empresas, tampoco se descarta que esta ocasión sea a manera de periodo vacacional tomando en cuenta que el 24 cae en jueves entonces no tiene caso suspender un día el asueto.

Lo mismo ocurre con el de enero que cae en jueves por lo tanto todo indica que se reanudan actividades a partir del 5 de enero, al menos es lo que marca el calendario y las empresas siempre transitan por ese sendero, aprovechan que en cierta forma hay baja en la producción.

Además eso permite reducir a cero el ausentismo laboral también que por efecto de las fiestas se presenten en estado inconveniente por lo tanto optan por proteger a sus trabajadores y por supuesto que es una buena decisión al recordar que desde el 15 de diciembre hay fiestas.

De hecho el año ya concluyó lo que sigue en adelante es un periodo tranquilo, hay empresas que van a empezar a concluir su producción y será hasta enero cuando vuelvan arrancar, al menos es el comportamiento que siempre se registra en diciembre, en cierta forma es cíclicos.

En otro tema al anunciarse que el incremento al salario mínimo será de un 13 por ciento y en las fronteras solo un cinco por ciento, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Oscar Mario Medina Martínez, dijo que eso traerá movimientos en precios sobre todo en productos de la canasta básica.

Dijo que a inicios de año empiezan a analizar el impacto del incremento al salario mínimo al recordar que eso impacta en el pago de cuotas ante el IMSS, además de incrementos en impuestos, es decir una serie de ajustes que a final pegan en la situación financiera del sector productivo.

Apuntó que el comerciante será mesurado al momento de revisar precios porque la intención no es pegar al consumidor final, pero también es cierto no pueden quedar desfasados por la serie de ajustes en sus costos, el incremento salarial es bueno pero pegará en el comercio.

"Nosotros ya calculábamos que el incremento al salario seria entre un 13 a un 15 por ciento es decir no es sorpresa, pero de que si traerá un impacto en la inflación de eso no hay duda, por ello el comerciante deberá de ajustar de acuerdo a lo que resulte del análisis económico que elaboren" enfatizó.

