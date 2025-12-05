Buena aporreada

Al que le brindaron una buena tunda sus ahora ex compañeros de Partido fue a Ricardo Mejía Berdeja pues desde el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Torreón y muchos otros ahora ex militantes le dijeron "adiós" a ese Partido.

Justo cuando se dio prácticamente el banderazo para iniciar el proceso electoral que culminará con la elección de Diputados locales el PT luce cómo siempre, desorganizado y ahora vacío.

Ricardo Mejía Berdeja ya logró unir los militantes del Partido del Trabajo : pero su contra en la comarca l

Lagunera.

Fue Gerardo Calvillo dirigente del PT en Torreón quien en conferencia de prensa anunció junto a muchos otros ahora ex militantes su salida.

Los argumentos de los inconformes no fueron poca cosa, a usaron a Mejía Berdeja de mantener secuestrado al PT, de corrupción y de solapar arbitrariedades cometidas por sus allegados al interior del PT.

La verdad sea dicha, Ricardo Mejía Berdeja es como el Rey Midas, pero al revés, es decir todo, pero todo lo que Toca lo convierte en estiércol.

EL. COMPROMISO ES. CON TODOS : SARA IRMA

La alcaldesa de Ciudad Frontera Sara Irma Pérez Cantu dejo en claro que su compromiso de trabajo con la Ciudadanía es con todos sin distingo a algun sector de la Sociedad.

Frontera reafirma su compromiso con la inclusión

Con motivo del Día Internacional

de la Discapacidad la. Alcaldesa reiteró su

compromiso de construir una comunidad justa e igualitaria pero sobre todo respetuosa.

La conmemoración de este día debe dejar en claro la importancia de valorar la diversidad y de garantizar que

todas las personas vivan con dignidad y tengan acceso a las mismas oportunidades.

"Nuestro objetivo es asegurar entornos accesibles y brindar apoyos que permitan a

niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad desarrollar plenamente sus talentos

y habilidades" dijo.

TRUMP VS MÉXICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endurece y esparce sus críticas sobre el dominio que, según él, el narcotráfico ejerce en países latinoamericanos. Tras reiterar que se acerca una posible "acción terrestre" (previsiblemente en Venezuela), y volver a arremeter contra el presidente de Colombia -su blanco más reciente-, Gustavo Pero, este jueves le ha tocado el turno a México. Aunque ha expresado su "respeto" por la presidenta Claudia Sheinbaum, inmediatamente ha acusado a ese país de estar "gobernado por los carteles" de la droga. Una acusación que ha venido formulando desde comienzos de su segundo mandato este año, pero que parecía haber quedado aparcada en los tiempos más recientes.

Ves un país como México, y respeto de veras a su presidenta, y respeto a mucha gente allí, a muchos de sus líderes, pero tienen miedo en su propio país, porque esos carteles gobiernan esos países", ha sostenido, en comentarios durante una mesa redonda con parte de su gabinete de seguridad nacional para tratar sobre el narcotráfico y el tráfico de personas. En concreto, respondía a un periodista que le preguntaba sobre una comparación previa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que equiparaba a los carteles del narcotráfico con el terrorismo del Estado Islámico (EI) y Al Qaeda y había asegurado que esas organizaciones han disminuido porque ahora "saben que acabarán detenidos".

Trump reiteraba más adelante en su declaración: "México está gobernado por los carteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es estupenda. Es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los carteles, y nos tenemos que defender de eso".

Al comienzo de su nuevo mandato, Trump había designado como grupos terroristas a algunos de los principales cárteles de la droga en México, incluidos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La calificación de terroristas a las organizaciones de crimen organizado mexicanas ha sido uno de los capítulos más delicados de la crisis bilateral iniciada por las políticas ultranacionalistas del magnate republicano, incluida una latente guerra comercial y la agresiva política antiinmigración.