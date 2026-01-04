Calendarizan el proceso de subasta de AHMSA

De acuerdo al manejo hecho por quienes tienen en sus manos el proceso de quiebra y remate de AHMSA, se fijó un sistema que concluye el 30 de enero, fecha en que los postores presentarán sus propuestas y definir si en la primera subasta se vende o hay que esperar la segunda.

Por eso no se entiende la postura de uno o dos ex trabajadores de AHMSA que ven la tempestad y no se hincan, la siguen atizando al fuego amenazando que si no les pagan de acuerdo a los CT no van a permitir el acceso a los nuevos dueños, la verdad que eso puede traer consecuencias.

Lo que pasa que se quedaron mal acostumbrados, apenas hacían declaraciones y se les cumplía como que no entienden que eso terminó con el cierre de la empresa, las cosas cambiaron por completo, dieron un giro de 180 grados y eso se tiene que entender por completo.

Hay que ver la reacción en realidad de la mayoría, tomando en cuenta que trabajan, lo que menos les interesa es meterse en broncas son conscientes de que es su futuro laboral lo que se juegan, entonces es un aspecto que autoridades deben de tomar en cuenta llegado el momento.

Además hay que tomar en cuenta que el Contrato Colectivo de Trabajo desapareció entonces todo se rige conforme a la ley, en este caso la ley de quiebras y suspensión de pagos que establece el procedimiento para cubrir la liquidación a los ex trabajadores entonces hay que apegarse a ello.

De que es una cantidad muy baja de eso no hay duda, incluso se puede tomar como ofensa por el monto que se contempla pero de que es la ley de eso no hay duda, lo anterior a pesar de que habrá quienes se molesten pero es mejor hablar con la verdad que dar falsas expectativas.

Ya son tres años de comentarios de todo tipo, incluso el año pasado que llegaron inversores dijeron que eran inversionistas, cuando en realidad ellos primero mandan sus consejeros para analizar y ya cuando este definido el proceso de remate entonces es cuando podrían dar la cara.

Por ello siempre hemos actuado con prudencia, no dar cuentas alegres tampoco hablar de potrillo en panza de yegua, porque esto aún no termina, se insiste primero hay que esperar a conocer si hay o no postores y cuanto ofrecen, los encargados van a revisar la propuesta y definir quien se adjudica la siderúrgica.

Otro aspecto es la postura del Sindicato Minero, entre los mismos dicen que el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, ya dijo que primero tienen que negociar con el, y que se le debe sabe cuántos millones de dólares, la verdad que eso también impacta en la toma de decisión para quedarse con esas minas.

En especifico, Cerro del Mercado, la perla y Hércules porque pese a que se diga que si funcionan, la verdad se encuentran inservibles, se requieren millones de pesos para volver a reactivarlas, en el caso de Hércules desapareció el ferroducto, entonces hay que volver a instalar otro pero es una millonaria inversión..

A eso hay que recordar que las minas de Hércules los yacimientos estaban a punto de terminar entonces habría que abrir otros tajos, pero el problema es en que trasladar el mineral a la planta dos, en donde también se insiste el equipo no va a funcionar porque tronó.

No hay duda que no es fácil la venta por completo en todo caso solo los departamentos modernos y el área de laminación para que funcione como maquiladora, exactamente como lo hacían hasta antes del cierre, al menos son observaciones que hacen personas que conocen los departamentos.

Nos leemos mañana..