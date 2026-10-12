Confía Leija que hoy se venda AHMSA

Al vencer hoy el plazo para la juez federal otorgó a José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Ciesa para que deposite el fondo de garantía, Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero confió que hoy concluya el proceso de la venta de la empresa.

Recordó que no se puede alargar más el plazo toda vez que el juzgado rechazó la propuesta de alagar tres meses la compra porque el único postor tenía información del estado del equipo entonces no había manera de extender el plazo, y tiene que ser hoy 13 de octubre cuando se defina.

Incluso recordó que existe u plan B, la propuesta de Banca Afirme y Cargill, de participar y ellos no tienen compromiso de entregar el fondo de garantía, incluso la adjudicación puede ser de manera directa, es decir ya no esperar una nueva convocatoria y entregarse a ese grupo empresarial.

"Es un plan que puede ponerse en marcha, porque ya es urgente que esto se arregle, los trabajadores ya no podemos esperar más tiempo, se requiere que hoy se lleve a cabo la venta o asignación de manera directa porque esperar otra convocatoria es tanto como aumentar la desesperación de los trabajadores" insistió.

Por otro lado, sigue la movilización de trabajadores del Seguro Social, no van de acuerdo con el porcentaje que les ofrecen pero en realidad que son negociaciones a muy alto nivel y en realidad es difícil dar marcha atrás, pero claro que también se justifica la lucha de sindicalizados.

Versiones de los trabajadores hacen ver que la mayoría se encuentra inconforme por el bajo porcentaje de aumento salarial que les ofrecen, a eso se suma la falta de medicamento y equipo para atender a pacientes, a final a ellos son los que señalan por no atender como corresponde a pacientes.

Fue la mañana de ayer lunes cuando un nutrido grupo de sindicalistas salieron a la calle a protestar, consideran que su demanda es justa tomando en cuenta que ellos son quienes atienden a pacientes, la labor que desarrollan por la salud y vida en cierta forma no es recompensada.

Aprovecharon para acusar a su representante Raúl Rosales Durán, de abandonarlos, de no participar en las marchas de protesta incluso se esconde, no da la cara, y desde que asumió la dirigencia sindical en cierta forma se alejó de la base trabajadora quien ahora lo repudian acusado de entreguista.

En el tema educativo, es importante que padres de familia tengan interés en el contenido del programa de estudios de sus hijos, de esa forma colaborar en la educación y formación de los hijos, es la manera de evitar falsas interpretaciones que en cierto momento pegue en los maestros.

Abraham Segundo González, jefe de Servicios Educativos de la región, dijo que los programas de estudio fueron elaborados por pedagogos que conocen que es lo que deben conocer los estudiantes de primaria, se tiene que desarrollar una serie de aspectos sicomotrices en ellos.

Destacó que el compromiso de maestros es reforzar el aprendizaje en todos los aspectos del niño, identificar tiempos, espacios lugares y con ello formar un aspecto social, por ello los padres de familia tienen mucho que aportar en este aspecto y para ello deben conocer el plan de estudios.

"No se es correcto juzgar una tarea o una actividad cuando no se conoce el aspecto pedagógico del contenido, los maestros se encuentran capacitados para formar a los estudiantes, por ello lo correcto es sentarse a analizar el programa de estudios y participar con los maestros" enfatizó.

Nos leemos mañana..