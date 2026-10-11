Sindicato del IMSS repudiado

Desde hace ya ocho años el Sindicato del Seguro Social, dejó de ser una representación de trabajadores para convertirse en cómplice de MORENA, al menos es lo que maneja la historia, primero fue Esmeralda, la que empezó alejarse de la base trabajadora y a esconderse de los medios de comunicación.

Hoy es Raúl Rosales Durán, quien fríamente en repetidas ocasiones se ha negado a participar en marchas de protesta, se olvidó del compromiso con los trabajadores a quienes en cierta forma obliga a permanecer callados, incluso amenaza con proceder en contra de los sindicalizados.

La verdad en lo personal tengo cerca de 40 años cubriendo la fuente sindical y es en los últimos ocho años en donde se alcanza a observar el abandono total a la base trabajadora, la movilización nacional del viernes es una muestra del abandono a los trabajadores para no molestar al gobierno federal.

El doctor Anastasio, secretario general en Coahuila, los utilizó para llegar al poder pero desde el primer día mostró que no atendería a los trabajadores, que primero es el partido y lealtad a MORENA antes que atender los asuntos de los sindicalizados, y no pueden decir que no, los hechos hablan por sí solos.

Sobre el tema de AI, la inteligencia artificial y la robótica será un proceso similar a la Revolución Industrial cuando las maquinas desplazaron parte de la mano de obra, en este caso será necesario adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral y destacar las habilidades, dijo Mario Coria Roel.

El presidente de la delegación Monclova de Coparmex, recordó que antes de la revolución industrial, el trabajo era rústico, todo se hacía por medio de la mano de obra, no había maquinas, eran actividades muy rústicas y con el cambio en el sistema de trabajo vino la economía en escala.

"Y la realidad es la que vivimos, todas las empresas requieren mano de obra en sus actividades, en Coparmex a nivel nacional hemos analizado esos temas y hemos coincidido que la mano de obra no será desplazada ni por inteligencia artificial ni por la robótica" enfatizó.

Además dijo que aunque en las industrias apliquen ese avance de la ciencia, como quiera se va a necesitar personal que se encargue de manejar el equipo y habrá otras en donde definitivamente se va a necesitar la mano del hombre para el desarrollo de las actividades, enfatizó.

Del área de AHMSA, definitivamente que seguirán los comentarios en el sentido de que la el martes 13 habrá sorpresas, que ya está asegurado el camino para la venta pero en realidad que en un tema bastante interesante sobre todo porque los trabajadores todo se creen y es lo malo.

Cuando un presidente empresarial, se inclina por señalar que es complejo el proceso y que va para largo de inmediato empiezan a sonar los reclamos, pero es que no alcanzan a entender que no es fácil, además creen que con el simple hecho de decir ya se vendió enseguida viene la liquidación.

Es en ese punto donde deben reflexionar porque falta ver cuál es la postura del comprador, si fija plazo o el juzgado se va a encargar directamente de cubrir los pagos, todo ese tiene que conocerse por los trabajadores porque aunque se molesten pero es la realidad decir otra cosa es dar falas ilusiones.

Por ello lo correcto es esperar al martes fecha que se fijó para el depósito de garantía de no cumplirse entonces vendrá otro proceso, y no hay duda que eso va a molestar a trabajadores pero la realidad es que todo se maneja de acuerdo a la ley, eso queda claro, y pues la ley es la ley.

Nos leemos mañana..