El gobierno federal debe rescatar a trabajadores de AHMSA

Así como se rescató a trabajadores de Cananea, Sonora, el gobierno federal tiene el compromiso humano de hacer lo mismo con los de Altos Hornos de México, crear una estrategia a fin de que reciban su liquidación, porque ya no pueden seguir en las condiciones actuales.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la región, Oscar Mario Medina Martínez, dijo que eso tiene que aplicarse tomando en cuenta que el remate de la empresa se complica, y aunque se fijó como fecha el 13 de octubre no hay garantía de que se presenten postores.

Sobre el caso del empresario José Antonio Domínguez Arteaga, dijo que en repetidas ocasiones ha dicho que si va a cumplir con el proceso, pero pide tres meses, algo que en realidad la juez le negó y puso como plazo el próximo martes 13, de no cumplir queda fuera de la subasta.

Por ello y ante esa eventualidad recordó que a los ex trabajadores de Cananea se les rescató aplicando recursos federales, entonces con eso se comprueba que si puede actuar en el caso de los trabajadores de AHMSA por ello se debe trabajar en ese punto para recortar los plazos por sí o no se vende.

En ese mismo tema el empresario Carlos Elizondo Delgado, dijo que es falacia la postura del empresario y en cierta forma, solo ilusionó a los ex trabajadores asegurando que si va a participar en la compra, cuando la realidad es otra, no ha demostrado que tiene capacidad financiera.

Por ello insistió que es una burla la postura de Domínguez, hasta el momento la única propuesta pero reiteró que no se encuentra en condiciones de participar ofreció mucho dinero, que pondría a trabajar la empresa y que produciría el triple de cuando AHMSA se encontraba en operación.

"Ahora sale con que requiere mínimo tres meses para revisar documentación, recorrer las instalaciones y otros puntos más, cuando en realidad tuvo oportunidad de hacer todo ese proceso por ello no hay credibilidad en su postura, es otro intento por alargar la quiebra, no puede participar" apuntó.

Elizondo, señaló que no se puede descartar que sea una artimaña para alargar el proceso por ello dijo que lo correcto es hacerlo a un lado, porque no va a cumplir, pese a todas las promesas y compromisos que hace simplemente su postura indica otra cosa, porque no es real que compre AHMSA.

En ese mismo sentido, se informó que SINDICATURA DESMIENTE ACUERDO DE COORDINACIÓN CON CIESA PARA PAGOS LABORALES

En relación con el comunicado difundido el 8 de octubre de 2026 por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), representada por el ingeniero José Arturo Domínguez Arteaga, en el que se afirma la existencia de un supuesto acuerdo de coordinación con el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para agilizar el pago de los derechos laborales de trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), así como la presunta revisión de actas de defunción y documentación correspondiente a trabajadores fallecidos, la Sindicatura rechaza las afirmaciones contenidas en dicha publicación y precisa lo siguiente:

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez manifiesta que no ha sostenido comunicación, negociación, coordinación ni acuerdo alguno con CIESA respecto de los hechos señalados. En consecuencia, desmiente categóricamente la afirmación relativa a la existencia de una supuesta coordinación entre ambas partes, así como cualquier participación de la Sindicatura en las actividades de revisión documental y organización de pagos mencionadas en dicha publicación.

Dada la relevancia del asunto para todos los involucrados en los procedimientos concursales, especialmente para los trabajadores y extrabajadores de AHMSA y MINOSA, la Sindicatura solicita a las partes interesadas atender exclusivamente las actuaciones realizadas ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, donde se tramitan los expedientes 19/2023 de AHMSA y 77/2022 de MINOSA. Es ante dicha autoridad judicial donde el síndico presenta formalmente, para conocimiento de las partes interesadas y consideración de la jueza, cualquier asunto relacionado con ambos procedimientos.

La posición institucional es clara: no ha existido comunicación, relación, coordinación ni acuerdo alguno entre el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y CIESA en torno al pago de los derechos laborales de trabajadores y extrabajadores de AHMSA y MINOSA.

El síndico no es ajeno ni insensible a las apremiantes circunstancias particulares y necesidades sociales de los trabajadores, extrabajadores y sus familias, así como de los acreedores y demás partes interesadas. Sin embargo, en un procedimiento de esta naturaleza, deben prevalecer, ante todo, la verdad, el estricto apego a la ley y la certeza jurídica que garanticen la debida protección y equidad de los derechos de todos los involucrados.

Bajo estos principios, la Sindicatura reafirma su compromiso de mantener una comunicación oportuna, clara y sustentada en información oficial, en estricto apego a las resoluciones de la autoridad judicial.

Nos leemos mañana..