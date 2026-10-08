Dejen fuera a José Arturo Domínguez

Por demostrar que protege intereses, la juez federal y el síndico de la quiebra de AHMSA deben dejar a un lado al empresario José Arturo Domínguez, porque ya demostró que no tiene capacidad económica para comprar la empresa por ello se debe aplicar cuanto antes el plan B.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que ya no hay condiciones para esperar otros tres meses solo para revisar las condiciones de la empresa, se alcanza a observar que son otras las intenciones, incluso que alguien se encuentra detrás del empresario.

"La verdad ya no se puede esperar tres meses, por ello lo que sigue pero ya es aceptar, pero sin condiciones la propuesta de Cargill y Afirme, que formaron una asociación para quedarse con la empresa, pero tampoco se les puede conceder el plazo de tres meses que están pidiendo" señaló.

Lo anterior en razón de que los trabajadores exigen el pago de su liquidación, es imposible esperar más tiempo ya va para cuatro años desde la paralización de la empresa mismo tiempo que trabajadores se quedaron sin salario ni prestaciones por ello por humanidad deb agilizarse la venta.

Y es que a media mañana se conoció que el empresario solicitó tres meses para comprar la empresa puso como condición ese tiempo para supuestamente conocer todos los departamentos de la empresa que según dice quiere comprar, noticia que cayó como balde de agua fría entre los trabajadores.

Incluso desde que anunció la supuesta compra, ha circulado una serie de comentarios negativos, hay quienes dicen que es un distractor para seguir alargando el proceso de quiebra sin que le interese la situación de los trabajadores que son quienes a final van a esperar más tiempo.

Mucho se ha dicho que la subasta se encuentra viciada, que hay intereses muy ocultos que manejan diversas estrategias para conseguir que AHMSA siga en las condiciones actuales, paralizada por completo sin que tomen en cuenta las condiciones económicas de miles de trabajadores.

No hay duda y sin lugar a dudas que este año no hay nada de la supuesta venta, eso hay que decirlo aunque moleste a trabajadores, pero es difícil por completo que este año se venda, incluso de ser así todavía hay que esperar otros meses para conocer sistema de pago para trabajadores.

Por otro lado, el empresario Humberto Prado Montemayor, se adelantó y tomó la decisión de entregar la alcancía a Julián Torres, eso al recordar que de manera cotidiana realiza frecuentes viajes a Saltillo y México, eso representa fuerte gastos entonces con el apoyo de la comunidad podrá cubrir parte de esos gastos.

"No hay duda que la venta de AHMSA va para largo, eso no se puede negar, no hay certeza de que la única propuesta sea válida, entonces no hay de otra más que apoyar la lucha de esos trabajadores que exigen justicia, pero la verdad que se complica la posible venta de la empresa" señaló.

Dijo que el compromiso de Torres Avalos, es que la próxima semana ya tendrá ubicado el lugar donde se va a instalar la alcancía, es consciente de que se requiere apoyo de la comunidad porque una lucha cuesta, entonces se requiere que la comunidad se sume con su apoyo económico.

Incluso buscará la forma de extender el respaldo para ello va a reunirse con Torres Avalos en las oficinas de la CMIC en donde fijarán estrategias de apoyo directo a los trabajadores que en realidad presentan serios problemas por falta de dinero, entonces es urgente protegerlos, indicó.

Nos leemos mañana..