Hay que ser cautos en el tema de AHMSA

Para evitar que ex trabajadores de Altos Hornos de México abriguen esperanza de que pronto será el remate, es necesario esperar los tiempos y reducir al máximo todo tipo de comentarios porque todo lo que rodea a la quiebra es de interés general y en cierta forma todo sigue igual.

En este sentido Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que existe el pensamiento en el sentido de que al venderse al día siguiente se paga a los ex trabajadores pero no se la dicho que sigue otro proceso que lleva su tiempo.

"Hay quienes piensan que al venderse rápido reciben su liquidación por ello alguien les tiene que aclarar el siguiente paso pero sobre todo esperar que se concretice la venta de la acerera, mientras eso no ocurra, no se vale mencionar fechas o tiempos es tanto como hacer falsas ilusiones" señaló.

Lo que sí es cierto es que serán los primeros en recibir su liquidación de toda la lista de acreedores primero será ellos, pero no es indicativo de que ya esta lista la liquidación es un tema que en realidad se tiene que ser muy cauto al hacer todo tipo de comentarios, mucha prudencia.

En otro tema, un aspecto que no se debe dejar pasar es lo relativo a utilidades porque en realidad que apenas inicie la próxima semana y crecerá el ánimo de los trabajadores y junto con ello los paros locos que está comprobado no dejan nada favorable al contrario solo despidos.

De acuerdo a la historia, hay obreros que se animan a encabezar movimientos de protesta pero después cuando les toca la guillotina, nada se acuerda de ellos y lo peor que a final les entregan exactamente lo que les dijeron desde el principio es decir nada bueno sacaron del movimiento

Y es una lástima que en realidad no lleguen a entender el daño que se hacen, piensan que como se trabajo todo el año entonces el monto de utilidades debe ser alto, pero en honor a la verdad el año pasado la situación fue muy pesada incluso hasta paros técnicos se aplicaron en empresas.

Por cierto que esa medida tampoco fue aceptada porque se les paga el 50 por ciento de su salario, entonces es cuando sale la pregunta, prefieren que los liquiden, eso es tanto como perder el empleo y como se encuentran las condiciones será difícil que vuelvan a encontrar otro trabajo, así la cosa.

Sobre el tema de la revisión salarial y contra actual, aún no hay información en el sentido de que ya hubo arreglo, se insiste al menos en las industrias de capital extranjero no quieren aumentar el salario, en la mesa de negociación colocan dos opciones: empleo o aumento salarial.

Es decir aprovechan las condiciones del mercado para entonces tratar de no aumentar el salario ni prestaciones lo que trae como resultado que las negociaciones sigan lentas y en cierta forma detenidas ambos factores productivos no ceden y pues en realidad eso complica las cosas.

No por algo los sindicatos no han dicho nada de la negociación dicen que por estrategia para no complicar las cosas pero en realidad que la cosa es otra, la negativa empresarial a aumentar salario, ya no digamos prestaciones económicas eso la verdad que no será punto a negociar.

Ya estamos en el cuarto mes del año y todo sigue igual y lo peor que se va a complicar la negociación a causa del tema utilidades que dicho sea de paso está muy difícil que en realidad el año pasado se haya generado buen porcentaje, por ello hay que seguir atentos en estos dos temas.

Nos leemos mañana..