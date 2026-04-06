Que no le digan y que no le cuenten porque después le mienten, y eso va dirigido a dos o tres "sabelotodo" qué muy a su estilo tratan de empañar el trabajo del alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien a pesar de esos "ataques de histeria" de dos o tres personajes, el joven edil sigue en lo suyo: trabajando.

Y es que a pesar de que nuestro presidente Municipal sufre el ataque de dos entre personajes de esos que siempre piensan y se creen con la autoridad moral y dueños de "la única verdad" la ciudadanía esa que todo lo ve sigue apoyando al joven Alcalde.

Y para comprobar lo anterior solo basta conocer un poco los resultados de la encuesta Nacional ejecutada por Demoscopia empresa de renombre con mucho peso en América Latina quien hizo un estudio analítico y de consenso Nacional y le otorgó a Villarreal Pérez en lugar número 12 de aprobación de entre todos los alcaldes del País.

Y créanlo el doceavo lugar no es una bicoca es un honroso numero entre 2,478 municipios y poco más de 15 delegaciones que tiene la Ciudad de México quienes también fueron minuciosamente auscultadas.

Asi qué para aquellos que siempre están en contra de todo y a favor de nada, es tiempo de voltear a otro lado y buscar a ver con quien pelean, pues mientras se siguen haciendo ideas conspirativas en Monclova hay un alcalde que le sabe cumplir a la población que lo eligió.

SIN TANTO ROLLO

El que dio muestra de su formación académica como abogado, de su lealtad hacia su amigo el alcalde y hacia sus compañeros fue el hoy ex director del C2 Jorge Garza Calvillo quien demostrando su afilado colmillo, aceptó su renuncia de su cargo siendo agradecido con quienes le dieron la oportunidad de servir a la ciudadanía.

Y es que el mencionado abogado fue relevado de la dirección del C2 oficina que el mismo ayudó a planificar, edificar y operar pero en las últimas semanas fue víctima de dimes y diretes, del llamado "fuego amigo" pero dicho por él mismo acepta su salida y sigue en pie de lucha a las órdenes de su amigo y jefe Carlos Villarreal y del Jefe mayor el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Y "haiga sido, como haiga sido" el abogado optó por recibir su dotación de "patadas por debajo de la mesa" y salir con dignidad antes que someterse al capricho, mangoneo, y manipulación de quienes hoy se creen intocables... Tiempo al tiempo.

Recuerden el que manda en Monclova es una sola persona: Carlos Villarreal Pérez y el poder y autoridad no se comparte, no se presta.

SALDO BLANCO

La que anunció un Saldo Blanco con una sonrisa de oreja a oreja la cual se le veía desde varios kilómetros a la redonda fue la alcaldesa de Ciudad Frontera Sara Irma Pérez Cantú.

Y es que la planeación y coordinación que la presidenta Municipal sostuvo con los cuerpos de seguridad y rescate hicieron posible que los miles y miles de vacacionistas que transitaron por las arterias viales de esa ciudad, todos fueran y vinieran sin contratiempo alguno.

Asi la alcaldes informó que el municipio de registró saldo blanco durante los principales días de Semana Santa, en los cuales se registra el alto flujo vehicular en carreteras.

Desde semanas antes del periodo vacacional se implementaron acciones preventivas y se reforzó la presencia operativa en puntos de mayor afluencia.

Abraham Palacios Cedillo director de Protección Civil indicó además que no se registraron accidentes graves ni pérdidas humanas, destacando únicamente incidentes menores relacionados con motocicletas, los cuales fueron atendidos de manera oportuna.