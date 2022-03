De seguir el alza al precio del gas LP, familias tendrán que regresar al pasado, cocinar con leña, el ingreso no les alcanza más que para llenar un tanque pequeño, lo mismo ocurre con la gasolina el litro se cotiza muy alto y como se encuentran las condiciones puede seguir el deslizamiento a la alza, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, señaló que el litro de gas Lp rebasó los quince pesos, llenar un tanque representa gastar más del salario que percibe, pero también la gasolina influye en el sector comercial, no se puede descartar un fuerte incremento en precios.

"Se tiene que controlar el precio, los Senadores y Diputados Federales tienen el compromiso de actuar, de pedir a Pemex una explicación de las causas y el descontrol en la política energética, el encarecimiento de la vida, los obliga a reaccionar por ello llegaron a ese puesto" señaló.

Garza Bernal, indicó que el poder adquisitivo de las familias sigue a la baja, a pesar de que los obreros de AHMSA recibieron un incremento salarial del ocho por ciento, los incrementos de precios impedirán recuperar el poder adquisitivo, se esperan fuertes aumentos en todo, pronosticó.

En el tema político, siguen las campañas de los aspirantes a la Secretaría General de la 147, los tres candidatos metidos de lleno en su labor de proselitismo, y la verdad sea dicha, si hay efervescencia y muy fuerte, los aspirantes se mueven por el lado del apoyo de los muchachos.

Le apuestan que no conocen muy bien la historia, no se acuerdan quienes han ocupado cargos en los últimos diez años, por ello se inclinan por ese segmento de trabajadores y con ello alcanzar el mayor número de votos en la primera decena de abril cuando se celebre el proceso electoral.

Por el lado de la 288 bastante calma, a pesar de que Casas levantó el dedo y dijo me apunto no se alcanza a ver en campaña, incluso aseguran que hubo desbandada en las filas del Café, que sigue la molestia tras la renuncia de Perales, en esas condiciones se encuentra el asunto.

Otro punto es la figura de los candidatos a convencionistas, se dice que Mireles y Néstor tienen aspiraciones de participar, hay otros que se sienten que tienen fuerza y presencia entre los obreros, en fin que se pone bueno el ambiente en la 147 mientras en la 288 apagado por completo.

Por el lado de la CTM Mario Dante Galindo Montemayor, califica de favorable el programa de vacunación del gobierno estatal, que instaló un módulo en el Teatro del IMSS y será permanente, con horario corrido, con ello ya no habrá pretextos para no acudir a protegerse.

Dice que aún hay obreros que se resisten a la inoculación, pero puede llegar un momento que las empresas exijan el certificado de vacunación, incluso en la mayoría ya lo ponen como requisito para contratar y aunque hay quienes dicen que es ilegal, los empresarios fijan su política de contratación.

"Es cierto poco a poco cambió la mentalidad de la gente, todavía hay quienes no tienen una sola dosis, algunos por cuestiones religiosas, otros decían que para no perder horas enteras en la fila y otros más que por temor a reacciones, pero nada de eso justifica su posición de no protegerse" señaló.

Galindo Montemayor, dice que con la colaboración de la sociedad será posible apoyar a autoridades en su lucha contra la pandemia sanitaria que transformó por completo la vida de la humanidad, incluso muchos se fueron de este mundo, por lo tanto es obligado vacunarse.

Nos leemos mañana..