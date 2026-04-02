Desconcierto entre ex trabajadores de AHMSA

La declaración de que la juez federal tiene en sus manos la convocatoria para el segundo remate de AHMSA mantiene polarizado el ambiente, incluso los trabajadores de constructoras dicen que el karma el que les llegó por la forma como los trataban en el interior de la siderúrgica.

Mientras en Hércules, la situación sigue pesada, los pocos pobladores se encuentran en manos de Dios, cero fuente de empleo, deudas pendientes e incluso hasta enfermos pero nadie los atiende, ellos recibían atención médica en Chihuahua pero el IMSS les suspendió a atención.

En una carta señalan que están totalmente desesperados por falta de información nadie les dice nada lo que ha provocado serios trastornos, incluso hay desintegración familiar por la falta de trabajo, son familias que se separaron por las circunstancias, la mayoría optó por salir del mineral.

No hay duda que al igual que en la Perla, el abandono convierte en pueblos fantasmas esas dos localidades y a pesar de que tienen esperanza de que las fuentes de trabajo se reactiven no hay la menor posibilidad, no existen planes como para volver a echar a volar las minas de carbón.

Incluso se dice que los interesados en comprar AHMSA no quieren saber nada de las minas, por eso les interesa los departamentos que no requieren mineral son conscientes de que se requieren millones de pesos para reiniciar actividades esa es la razón por la cual todo se encuentra detenido.

Lo anterior porque el principal obstáculo es la posición del Gobierno Federal que insiste en que la empresa se venda integra, es decir por completo, pero los inversionistas no aceptan esa propuesta, entonces todo sigue detenido, porque la verdad nadie tiene el dinero que se requiere para reactivar las minas.

Eso se tiene que decir y ser claros, sobre todo porque gente malosa les dice que si hay condiciones para reabrir las fuentes de trabajo, pero en el caso de Hércules las minas se encuentran destruidas por completo, se requiere otros yacimientos para estar en condiciones de operar.

No hay duda que en este ambiente, se antoja difícil que en la segunda convocatoria la empresa tenga nuevo dueño, otro punto es lo relativo a la millonaria deuda de la empresa con dependencias del Gobierno Federal, la verdad así se encuentra el escenario aunque haya quien se moleste, pero es la realidad.

Por el lado social, con el objetivo de reactivar la economía y apoyar a quienes se dedican a elaborar productos y alimentos, un grupo de servidores de la iglesia, apoyados por la Asociación Mexicana de Jefas de Empresas, programaron la Expo Emprendedores a celebrarse los días sábado 18 y domingo 19 de abril en el atrio de la iglesia Santiago Apóstol.

Dulce Marcela Mendoza Camero, presidenta de la asociación, Humberto Prado Montemayor y Francisco Vara, servidores de la iglesia informaron que la decisión de programar el evento es a manera de apoyar a emprendedores locales que requieren un espacio para promocionar sus ventas.

Prado Montemayor, dijo que el evento gastronómico se celebrará los días antes citados y se espera la participación de un buen número de personas que tienen sus pequeños comercios o bien buscan un espacio para empezar a promocionar sus alimentos aumentando con ello las ventas.

De acuerdo al programa anunciado, la expo Emprendedores se va a celebrar en el atrio de la Iglesia Santiago Apóstol, el sábado 18 y domingo 19 de abril de diez de la mañana a siete de la tarde, en ese lapso de horas, se espera la presencia de consumidores que apoyarán a emprendedores.

Nos leemos mañana..