Se llegó la fecha

Bien reza el popular dicho que no hay plazo que no se venza ni fecha que no se llegue, y así sucedio antier en los 38 Municipios de Coahuila.

Y aunque todos hicieron la protesta legal a su también recién instalados Cabildos fue al menos en la región Centro de Coahuila donde el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas hizo una protesta masiva.

En un hecho histórico el jefe del ejecutivo Coahuilense realizó una toma de protesta Ciudadana a los 13 alcaldes de la región evento que Lucio pletorico pues la sociedad civil en todo su esplendor abarroto el nombrado recinto oficial para dicho acto .

MUCHO QUE HACER

La que la verdad sea dicha tiene mucho pero mucho trabajo es Sara Irma Pérez pues el desaseo que le heredó su antecesor Roberto Piña no solo merece una buena barrida, si no además trapeada y una muy pero muy buena fumigada.

Resulta que el tipejo ese que dice gobernó Ciudad Frontera tiene las manos metidas en asuntos turbios con uno de sus amos, nos referimos al constructor que tenía todas las obras municipales en dónde hay, y lo van a confirmar faltantes y muchos desvíos.

Solo es cuestión de analizar la actitud de hoy ex alcalde quien a toda costa trato de impedir llevar a cabo una revisión exhaustiva de los bienes muebles e inmuebles, así como las cuestiones económicas pues sabía que tenía que maquillar todo para salir como las "chachas" por la puerta de atrás.

Y si la gente se asusta solo es cuestión de saber que odioso, despota, prepotente, servil con su amo y grosero con los demas es nada más y nada menos que Roberto Piña siendo Roberto Piña.

GANO RIFA DEL TIGRE

El que salió "ganador" de la rifa del Tigre es el comandante "Delta", Fernando González Dodero quien recibió la instrucción de sus mandos de recibir la dirección de Seguridad Pública en Ciudad Frontera.

Y créanme el recibir dicho puesto no tiene nada que festejar pues para todos los habitantes de la región Centro es harto sabido que dicha corporación es de las mas corruptas de esta zona.

Malandros, corruptos y extorsionadores son la mayoría de agentes de policía y Tránsito de la rielera ciudad y la población entera lo sabe y todos tenían miedo de pasar por ahí nada más oscureciendo pues temian ser asaltados por los rufianes con patrulla y uniformes

Así que mucha chamba tiene que hacer Fernando González Dodero pues lejos de meter en cintura a los corruptos agentes deberá mejor ponerlos de patitas en la calle pues seguramente ninguno de ellos tiene remedio alguno.

CARAS NUEVAS

Quien salió de inmediato para evitar especulaciones a presentar a su equipo de Directores en paquete fue el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien dió cabal respuesta a la ciudadanía.

Y a pesar de que poco más de la mitad de sus colaboradores son caras nuevas eso le da un nuevo aire a su administración pues siempre se requiere del profesionalismo de personal que este un poco alejado de la política que son duda alguna tiene excelentes personajes, pero está gente le da una buena refrescada a esta nueva era en la función pública.

Los sectores más cercanos al edil lo.ocupan hoy gente de probada experiencia como el Director de seguridad pública a quien apodan el Troll, Beto Medina en la secretaría del Ayuntamiento, el Doctor Tomás López Garza como tesorero y una nueva cara en el servicio público pero con excelentes cartas de referencia por su trato y su impecable labor como maestra, nos referimos Clara Yuridia Briseño quien desee hoy ocupa la cartera de Educación, ahora sí, a jalar se ha dicho.