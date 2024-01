Difícil que a corto plazo AHMSA se reactive

La situación en Altos Hornos de México, es igual que hace un año, no hay manera de reactivarse al menos a corto plazo, la intención es buscar financiamiento, es falso que se haya cambiado de propietarios o accionistas, eso complica las cosas, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.

Alejandro Loya Galaz, señaló que aunque el precio del acero se incrementó un 20 por ciento, para AHMSA es lo mismo no se alcanza a observar que en realidad se pueda reactivar e iniciar operaciones aunque de manera parcial pero ya sería ganancia para los trabajadores.

"Creo que es difícil que a corto plazo se reactiven operaciones, la verdad que la situación es pesada, eso también afecta a consumidores de acero que tienen que importarlo de diversas partes afectando el costo, porque a eso se suma el aumento del 20 por ciento al precio del acero" insistió.

Señala que es complicado el escenario mientras AHMSA no se reactive tendrán que seguir importando el acero, por ello señaló que por el momento tendrán que ajustar precios para estar e condiciones de seguir trabajando, principalmente industrias consumidoras de acero, enfatizó.

Por otro lado, en Hércules se alcanza a observar la desesperación pero también la división de opiniones ya no solo entre trabajadores también entre las esposas que opinan sobre la paralización de la fuente de trabajo y las condiciones en que se encuentran quienes todavía viven en el mineral.

De la carbonífera no hay comentarios y es que se insiste la mayoría de los trabajadores migraron, unos a Estados Unidos otros a diversas partes del país, el problema es que solo dominan la extracción de carbón, lo que complica las cosas para estar en condiciones de conseguir un empleo.

Por medio de las redes sociales dan testimonio de que se encuentran en Estados Unidos otros en Monterrey, la mayoría coincide que es de manera temporal la salida quieren regresar pero mientras no se reactive AHMSA es difícil que puedan retornar con sus familias.

Muy pesado el ambiente social en esas dos regiones, tanto en Hércules como en la carbonífera hay desesperación al no conocer fecha para iniciar la reactivación de las fuentes de trabajo, mientras el gobierno federal no da muestras de que intenta salvar a miles de trabajadores, así la cosa.

Dentro del ambiente social, hay posibilidades de que en este mes se autorice la legalización de unidades chuecas modelo 2018, el año pasado en ese enero se incluyeron las de 2017 por ello no se puede descartar extender los modelos y con ello beneficiar a propietarios de unidades de ese segmento.

Alejandro Pérez Fernández, encargado del módulo que se encuentra en el estacionamiento del aeropuerto Venustiano Carranza, dice que esa posibilidad sigue abierta, es cuestión de esperar que se haga el anuncio oficial, es lo que se les dice a todas las personas que acuden en busca de información.

También reiteró que antes de comprar una unidad acudan al módulo a verificar si entran o no, porque de acuerdo al decreto tuvieron que haber entrado al país, antes del 19 de octubre del 2021, fuera de esa fecha no serán legalizadas, no se puede porque no hay manera de registrarse.

Por esa razón, reitera su exhortó a quienes quieran comprar una unidad que primero verifiquen de lo contrario si no pasan seguirán en las condiciones de irregulares y solo podrán circular en la región, es decir un gasto inútil por completo, por ello la recomendación de que primero pregunten.

Nos leemos mañana..