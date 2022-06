El aumento en contagios por Covid-19 obliga a las autoridades actuar con prudencia en las próximas celebraciones de fin de cursos, mantener bajo control los bailes y eventos de graduación de lo contrario se corre el riesgo de incremento en las estadísticas, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que es preocupante que todos los se presente alza en las estadísticas, eso habla del relajamiento de la sociedad, incluso estudiantes no usan el cubre bocas, ni aplican la sana distancia, hacen a un lado las medidas sanitarias.

"Si es posible no permitir las celebraciones que se cancelen, no hay tiempo para correr riesgos sanitarios, es cuestión de recordar que en cuando menos ocho Estados de la República las estadísticas son pesadas, incluso autoridades analizan la posibilidad de aplicar restricciones" indicó.

Por ello insistió en su llamado a autoridades para que pongan atención en los próximos eventos que estudiantes acostumbran realizar al concluir sus estudios, si es posible que los suspendan o que sea un número bajo, es obligación de todos aplicar las acciones sanitarias que se necesiten, enfatizó.

Por el lado de la 288 hay una interrogante entre trabajadores de la planta dos que se preguntan que pasó con Erasmo García Garnica, que en la pasada convención fue electo delegado especial, pero es tiempo que no sale a fungir en esa comisión por ello la pregunta ronda entre la raza.

Es bueno recordar que dentro de los trabajos de la Convención Nacional Leija designó a Erasmo delegado especial, cargo que ocupó Oliverio López Ramos, creo que el dirigente nacional se encuentra aplicado en ese asunto y es posible que pronto haya información en ese sentido.

La verdad que se formó un buen equipo de trabajo, en el caso de Erasmo, buen orador y con presencia entre la raza, tiene carisma incluso cuando se dio a conocer la noticia hubo muchos y muy buenos comentarios por la designación, pero ahora la raza se pregunta que pasa con el compañero.

No hay duda que en los próximos días habrá noticias en este sentido, mientras Erasmo sigue laborando de manera normal en el interior de la planta dos de Altos Hornos de México, en espera de salir a fungir en el cargo que recibió, por ello lo correcto es esperar información en este sentido.

Por el lado de la CTM claro en su expresión el líder de la CTM de Frontera Mario Dante Galindo, cuando dice que pueden llegar a Teksid observadores de todo el mundo, no pasa nada, no hay nada oculto, ellos siguen al frente de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo como hace más de 24 años.

Incluso dice que el Minero no toma las riendas porque no quiere, pero hay un porque, existe un proceso legal, Napo ganó una línea únicamente, un pequeño departamento pero como va sobre la cuotas, quiere toda la planta, trata de engañar a sus amigos de sindicatos de Estados Unidos que lo patrocinan.

"Tenemos más de 24 años administrando el CCT, negociamos con la empresa, eso está legalmente comprobado, lo que pasa que no dice la verdad, no quiere una sola línea que fue lo dice que ganó en el recuento, no quiere respetar nada, el quiere toda la planta pero es es ilegal" indicó.

Incluso no descarta que la empresa presente problemas con sus clientes, y en cierto momento eso puede ocasionar se desestabilice la plantilla laboral y pone en riesgo las fuentes de empleo, es un aspecto que no se puede descartar todo por la posición de Napo que quiere todo el pastel y no una rebanada.

Nos leemos mañana..