El gobierno de la Cuarta Transformación tiene la prueba de fuego en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, de nueva cuenta se le condenó a repartir los 55 millones de dólares del fideicomiso Minero, si en realidad no aprueban la corrupción tiene que ser obligado, dijo Ismael Leija Escalante.

El dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que de nueva cuenta una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a dictar laudo ordenando a Gómez Urrutia, repartir el dinero, por ello el gobierno tiene la prueba de fuego, se combate a la corrupción o permiten que se salga con la suya.

"Ya son varias las ocasiones que se dicta laudo, pero no responde, varios de los beneficiarios ya murieron, tenían esperanza de recibir el dinero, pero Gómez Urrutia, no responde y eso no se vale, es una vergüenza que un senador se burle de familias, que siguen en su lucha" señaló.

Indicó que la justicia mexicana sigue sin obligar al Gómez Urrutia, a cumplir con el laudo, que responda a las familias afectadas y empiece a repartir los 55 millones de dólares, es por justicia humana, no es posible que se niegue a pesar de una serie de laudos en donde le piden repartir los 55 millones de dólares.

Por su parte el vocero de la Sección 288 Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que lo correcto es juicio político contra el Senador, que lo desafueren y lo obliguen a regresar y repartir el dinero que desapareció, miles de familias, siguen en espera de recibir justicia, los 55 millones de dólares.

Señala que el fuero no puede ser impunidad, la acción de la ley debe ser inmediata, es la forma que el gobierno de la Cuarta Transformación va a mostrar que el dicho cero corrupción es real, el senador se niega a repartir 5 millones de dólares, eso es una ofensa para las familias.

"No hay para que seguir con juicios, está claro y todos los mexicanos conocen de la desaparición de los 55 millones de dólares, hay obreros que ya fallecieron, pero sus deudos pueden reclamar y recibir lo que les corresponde, so el senador le apostaba a que todo se calmara está equivocado hay reclamo de justicia" señaló.

El funcionario sindical, no descartó que de nueva cuenta el senador diga que es caso juzgado pero no se puede clasificar de esa manera, los 55 millones de dólares deben repartirse, para ello el gobierno mexicano tiene que aplicar la ley, que la Cuarta Transformación demuestre que es verdad su lucha contra la corrupción.

En otro tema ayer se cumplieron cien días del accidente en Laminadora en Caliente, en este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que todavía dos trabajadores permanecen incapacitados, bajo tratamiento médico y la dirigencia sindical sigue con el acompañamiento en lo que necesiten.

Recordó que fueron once los trabajadores afectados por el incendio, todos hospitalizados, pero poco a poco fueron dados de alta y retornaron a su domicilio a convalecer, los nueve ya se encuentran laborando de manera normal, y fue un accidente que llamó la atención por lo aparatoso.

Dice que los dos trabajadores seguirán incapacitados hasta que los médicos que los atienden indiquen que ya están listos para retornar a trabajar, ojala y sea pronto, como quiera funcionarios y comisionados sindicales se encuentran disponibles para apoyarlos y a sus familias también.

La verdad es de reconocer que cuando ocurre un accidente la directiva sindical siempre se encuentra lista para responder a las familias de los trabajadores, incluso sus propios compañeros también se muestran solidarios, se ponen de acuerdo y todos aportan dinero para entregar a los obreros afectados.

Nos leemos mañana..