El Instituto Central Coahuila (ICC) recibió formalmente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) la certificación redPE, que reconoce y destaca la labor de la institución educativa en promoción de valores humanos, respeto al medio ambiente y construcción de una cultura de paz, dentro y fuera de las aulas.

Con presencia de directivos de Altos Hornos de México y del propio ICC, la placa de registro fue develada en el marco del Día Internacional de la Paz, ceremonia encabezada por el ingeniero Gerardo García Castelán, Presidente del Consejo de Administración del Instituto; el licenciado Moisés Celaya Ramos, Director General del ICC; la licenciada Monica Elizondo Ortiz, Directora de Recursos Humanos de AHMSA, y la licenciada Gladys Villarreal González, Directora Municipal de Educación en Monclova.

“Esta distinción representa un reconocimiento al trabajo diario que realiza la comunidad del Instituto, alumnos, maestros y padres de familia y motiva a continuar innovando para mantener altos niveles de calidad a servicio a los jóvenes y sus familias”, indicó el licenciado Moisés Celaya Ramos.

El ICC es la primera institución educativa de Coahuila en recibir la distinción por parte de la UNESCO, con la que se reconocen los valores cívicos fundamentales en sus programas educativos y de asistencia social en niveles de secundaria y bachillerato.

Por otro lado, Altos Hornos de México (AHMSA) fue sede de la Novena Reunión de directores y gerentes de laminación de empresas siderúrgicas mexicanas e invitadas del subcontinente, encuentro en que se presentaron diversas ponencias acerca de avances tecnológicos y experiencias sobre esa fase del proceso de producción.

La jornada, de realización anual, fue organizada por el Capítulo México de la Asociación para las Tecnologías del Hierro y el Acero (AIST, por sus siglas en inglés), y tuvo efecto en las instalaciones de la Universidad AHMSA, con presencia de representantes de 10 acereras de México y Latinoamérica.

Además de Altos Hornos, entre las empresas participantes estuvieron Ternium México y Argentina, Vesuvius México, Arcelor Mittal México, BRC Global Rolls, CAPSA, Galvaroll, Gerdau Corsa, Movaresa y Tecnoap.

Fue la primera reunión presencial de la asociación desde el inicio de la contingencia sanitaria, que interrumpió los encuentros de trabajo destinados a fomentar el intercambio de experiencias y cooperación entre empresas siderúrgicas.

En temas sindicales, acertado el comentario del vocero de la 288 Juan Haziel Valdez Orozco, cuando dice que debe reactivarse las campañas de vacunación contra el Covid-19 sobre todo entre niños hasta de once años que aún no tienen una sola aplicación y ya van a la escuela.

Señaló que de repente dejó de manejarse fechas, si hay para rezagados, pero por el momento lo que más interesa es proteger a la niñez, al acudir a clase presencial corren riesgos de contagios, y regresar a cerrar las escuelas por esa razón es importante poner atención en este tema.

“No sabemos que fue lo que pasó pero ya no existe información sobre la campaña de vacunación, a menos de hasta once años, el resto ya fue vacunado aunque sea una sola ocasión, en cierta forma se encuentran protegidos contra el virus, pero los menores de once todavía ni una sola vacuna” indicó..

Nos leemos mañana..