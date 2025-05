El odio terminó con AHMSA

Mucha razón tiene el alcalde Carlos Villarreal Pérez, cuando dice que el odio de una persona al dueño de AHMSA terminó con miles de empleos, afectando a familias dese Monclova hasta el norte de Coahuila, pudo más la venganza que proteger el empleo a miles de trabajadores.

Y es cierto quienes conocemos la historia estamos en condiciones de opinar en ese sentido, es cierto había pagos pendientes pero tan simple que enviar un administrador para manejar la empresa y cubrir en parcialidades los pagos, pero por ningún motivo permitir que la empresa cerrara.

En lo personal había manera de arreglar y mantener en operación la siderúrgica pero el plan era claro cerrar AHMSA, incluso cuestión de recordar que canceló el contrato de CFE a MICARE, fue en ese momento cuando empezó a tomar forma el camino donde terminaría el Grupo Acerero del Norte.

Pese a que era ilegal, la orden fue cancelen el contrato y cuando menos unos dos mil trabajadores de esa empresa se quedaron sin empleo, empezaba el peregrinar, nadie podía imaginar hasta donde llegaría el odio, que afectó a miles de familias que siguen en espera de justicia.

También cuando salían compradores, el Presidente salió con su onda de un millonario crédito fiscal, los inversionistas entendieron el mensaje: nadie va a levantar AHMSA, el final ya estaba definido por lo tanto nada de inversionistas, nada de reactivar la fuente de trabajo.

Y es bueno recordar parte de esa historia, nunca nadie en su mente pensaba que un día la empresa estuviera cerrada y a punto de remate porque ya concluyó el periodo para el inventario y el segundo paso es rematar los bienes o bien vender en partes por departamentos como mucho se maneja.

Lo interesante es que la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha mostrado interés en que haya un acuerdo final y se consiga lo que muchos anhelan la reactivación aunque sea parcial de la fuente de trabajo, al mismo tiempo se cubra la liquidación a todos los trabajadores, que se les haga justicia.

Cuando menos se ha visto interés político para buscar la forma de llegar un buen acuerdo incluso se comenta que hay platicas con dos grupos empresariales en donde se negocia lo relativo a las deudas si en verdad se busca reactivar la siderúrgica entonces ese sería el primer paso.

Por otro lado no hay información de trabajadores que insistan en movimientos por el tema de no utilidades la verdad eso es bueno, las condiciones de la región no están como para movimientos por una anual prestación y una falsa interpretación sobre el sistema en que se paga a los trabajadores.

La historia no miente y consigna que desde hace unos diez años, decenas de trabajadores pierden su trabajo por participar en movimientos sin razón, lo más triste del caso es que ya no los vuelven a contratar, cuando van a una empresa a solicitar trabajo con solo decir que trabajaron en tal empresa no hay nada.

Y es que no hay empresas que quieran correr riesgos, incluso el año pasado un obrero de Maxión Inmagusa fue despedido por movimiento y aunque no se crea pero un año antes lo había despido del Grupo Fox, exactamente por el mismo motivo, es decir como que es parte de su vida andar en movimientos.

En estos tiempos es obligado darle valor al empleo, no es fácil encontrar otro trabajo, no hay oferta, a eso se suma que fueron despedidos por el tema de utilidades menos se les da la oportunidad, es lamentable pero ojalá y los trabajadores entiendan que es bueno dar valor a la fuente de trabajo.

Nos leemos mañana..