El sector privado aprobó la manifestación de protesta hecha por trabajadores de Altos Hornos de México, en contra el Seguro Social, es una acción que se necesitaba ante la serie de carencias que presenta la institución y se convierte en problema para todos los derechohabientes.

Mario Coria Rohell, presidente de la delegación Monclova de Coparmex, dijo que también se hace necesario buscar a Senadores y Diputados Federales, que se involucren en el tema y vean la forma de exigir a la dirección general, que envíe recursos y resuelva la problemática y mejore el servicio.

"No es aquí a nivel local donde se encuentra solución, es directamente en México, por esa razón lo correcto es sumar legisladores, incluso también a los aspirantes a gobernador, que conozcan que en la clínica siete todo hace falta, no hay médicos, falta medicamento y personal" apuntó.

Indicó que como empresarios también presentan problemas por la falta de atención, mucha veces tienen que prestar a sus trabajadores para que acudan a consultar con médicos particulares así como también comprar el medicamento y si requieren consulta de especialidades es una suma muy alta.

Del lado sindical, Altos Hornos de México notificó a la dirigencia sindical que mañana miércoles deposita el medio ahorro a trabajadores que lo solicitaron, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal, al exhortar hacer buen uso del recurso.

"Es dinero para hacer frente a los gastos extraordinarios que se presentan por el regreso a clase, además la situación económica es muy pesada en razón de los constantes incrementos en precios, el salario se encuentra castigado por completo y eso impide malgastar ese dinero" apuntó.

Recordó que no todos los trabajadores pidieron el medio ahorro, hay quienes prefieren esperar a diciembre y recibir el cien por ciento, es gente que ya no tiene hijos en edad escolar, por lo tanto no tienen gastos extraordinarios, que se presentan por el regreso a clase, enfatizó.

Dijo que como se hace cada julio, el medio ahorro lo depositan en la cuenta individual de cada trabajador, en donde semana tras semana reciben el salario y prestaciones, por ello deben estar alertas al momento de acudir a retirar y no caer en manos de estafadores que se presentan cuando conocen de esa derrama..

En otro tema, desde el lunes se integró la mesa de negociación en donde participan directivos sindicales, representantes de Teléfonos de México y funcionarios de la Secretaría de Trabajo en donde se buscará encontrar solución al conflicto que se presenta por la negativa empresarial de respetar el Contrato Colectivo de Trabajo.

Luis Hernández de León, Secretario General de la Sección 85 del Sindicato de Trabajadores recordó que esa mesa de negociación fue compromiso empresarial hecho ante la Secretaria de Trabajo y permitió levantar la huelga que estalló la semana pasada, pero se levantó por petición oficial.

"No podemos adelantar cuál será el acuerdo, la empresa puede seguir en su posición de intentar mutilar parte del Contrato Colectivo de Trabajo sobre todo en lo relativo al régimen de jubilaciones y pensiones, en donde pretende que los nuevos trabajadores gocen de otra prestación" apuntó.

Indicó que entre la base trabajadora hay interés por conocer si hay avance en la negociación, aunque se fijó un tiempo prudente para encontrar solución, si acaso no hay acuerdo de nueva cuenta volverán a colocarse las banderas y todo el personal sindicalizado no va a laborar.

Nos leemos mañana..