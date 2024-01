El senador Gómez Urrutia reconoce que perdió

Fue mediante un boletín de prensa que circula en redes sociales en donde el senador y dirigente del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia, en cierta forma reconoce que ya no hay nada que hacer luego del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en donde lo hicieron a un lado.

En el escrito destaca que se quieren divertir con los despojos de AHMSA, y de nueva cuenta con su viejo discurso de que solo el Sindicato Minero es el único que defiende los intereses de trabajadores y un punto que se debe analizar es cuanto pregunta cuantas huelgas ha estallado el democrático.

De inmediato conocedores sindicales respondieron que cuando los intereses de los trabajadores se respetan y hay una buena relación entre empresa, trabajadores y sindicato no hay necesidad de estallar huelgas, cuando eso ocurre son por intereses económicos como lo consigna la historia.

Total que todo apunta que inicia una nueva era dentro del sindicalismo, pero con las condiciones como se encuentra la empresa poco o nada se puede hacer, al menos que sea mensaje para que sigue el proceso de reactivación de AHMSA ya sin riesgos de conflictos, lo veremos en los próximos días.

Por otro lado, sobre la supuesta camioneta que dicen es propiedad de Leija, el dirigente del Sindicato Democrático por fin rompió el silencio y aclaró que no viajó en esa unidad a la carbonífera, que no es de su propiedad la unidad es propiedad de un trabajador de la planta dos de AHMSA.

El trabajador Piña, como cualquier otro tiene su patrimonio y se ofreció llevar a Francisco el Látigo Ríos, a la carbonífera y aprovechar, como así fue, la visita del Presidente López Obrador, para entregarle oficio en donde le piden agilizar la reactivación de la empresa siderúrgica.

"Se los puedo demostrar, quien tenga dudas que me lo pregunte de frente y le voy a comprobar quien es el dueño de la camioneta, no se vale que por medio de perfiles falsos sigan engañado a los trabajadores con el propósito de lincharme, si quieren pruebas que me lo pidan personalmente" insistió.

Y es que en mala onda alguien tomó la fotografía en donde supuestamente viajaba, pero insiste esa unidad es de un trabajador de AHMSA dos, el no viajó en ella y reconoce que el Látigo Rios, si lo hizo a ofrecimiento de Piña, que se prestó para cubrir los gastos de ese viaje.

En otro tema, poco a poco bajó la cifra de unidades chuecas que por inconsistencias no se regularizaban, los compradores ya entendieron el significado de primero investigar si es viable o no, de esa manera al comprobar toman la decisión para no ser víctima de engaño y fraude.

Alejandro Pérez Fernández, encargado regional del Repuve recordó que tiene tiempo exhortando a interesados en adquirir una unidad extranjera que primero investigue, eso se hizo luego de que durante el proceso decenas de unidades fueron rechazadas al no reunir lo que consigna el Decreto Presidencial.

Por años la frase al momento de comprar una unidad decía a " prueba de mecánico" ahora se le puede agregar a prueba de checar los documentos y que si se legalice, es una manera de evitar fraudes y engaños que en ocasiones los vendedores hacían bajo el ofrecimiento de que si pasaba.

"Me da mucho gusto que la gente tenga nueva cultura como es primero revisar los documentos, vienen al módulo en donde son atendidos y se les revisa el título, se les dice adelante si pasa o bien no cumple con las bases del Decreto, ya es decisión de ellos si como quiera la compran, sobre aviso no hay engaño" señaló.

Nos leemos mañana..