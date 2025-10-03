El síndico ha hecho bien las cosas: Leija

La petición de Caterpillar que busca la remoción del síndico de la quiebra de AHMSA Víctor Manuel Aguilera Gómez, no es procedente, en diversas ocasiones ha hecho modificaciones al proceso por instrucciones de la juez federal Ruth García Huerta, quien vigila el proceso.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, recordó que cuando menos en tres ocasiones el síndico ha demostrado que un error u omisión se corrige para no afectar el proceso de la quiebra que todo se ajusta a lo que establece la ley por lo tanto no hay elementos para retirarlo.

"Creo que es otra la intención de Caterpillar cuando pide sustituir al sindico, incluso argumenta que hay errores pero a final de alcanza a observar que la intención es otra conseguir se cubran los millones de dólares que se quedaron atrapados por la quiebra pero no hay manera" dijo.

Señaló que de acuerdo a la ley, primero son los trabajadores quienes deben recibir el pago al momento que la empresa pase a manos de otro empresario, entonces actuar de otra forma es tanto como ir en contra de la ley, lo que debe hacer es Caterpillar es hacerse a un lado y no detener el proceso.

Por otro lado el incendio en la empresa Conduit no pasó de susto, de inmediato se aplicaron protocolos de seguridad de manera que el siniestro se controlo casi de inmediato y el resultado fue que no hubo trabajadores ni equipo afectado, solo el cartón que se encontraba en ese lugar.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la CTM de Monclova, dijo que de acuerdo a las primeras investigaciones fue una chispa de soldadura la que cayó sobre el cartón provocando el incendio que alarmó pero no dejó resultados negativos y se actúo a tiempo por el equipo de seguridad de la empresa y Protección Civil municipal.

Dijo que los trabajadores de esa área se encontraban fuera de peligro, no había resultados negativos ni en personas ni el equipo todo fue controlado a tiempo con ello se terminó con la alerta que se levantó ante las fuertes llamaradas y humo que salió lo que en cierta forma alarmó.

"No hubo lesionados ni pérdidas materiales, lo que se conoce que fue una de soldadura la que provocó el incendio, afortunadamente todo bajo control y las actividades en esa empresa productora de tubería se encuentran de manera normal, fuera del susto nada malo" enfatizó.

En otro tema, pese a lo nervioso del mercado de la exportación la empresa Nemac arrancó octubre con la contratación de cien trabajadores, que se suma a los 180 contratados en septiembre y con ello poco a poco se recuperan los empleos que se perdieron por la turbulencia en el mercado.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que esa noticia es muy buena tomando en cuenta que en los últimos meses se manejó la versión de desempleo ante la política arancelaria del Presidente Donald Trump y que afecta a empresas exportadoras.

Señaló que otro punto es que la empresa acepta reingresos, es decir trabajadores que causaron baja pueden regresar a laborar con ello es posible recuperar su fuente de trabajo al mismo tiempo que sus familias tienen asegurado un ingreso semanal gracias a la oferta de trabajo.

"Nemac es una empresa que despidió personal, porque no estaba en condiciones de seguir adelante por la baja en la producción, sin embargo empieza a observarse recuperación del mercado favoreciendo la fuente de trabajo para quienes ya laboraron y tengan interés en retornar" apuntó.

