EMPIEZAN A CONTRATAR MÉDICOS PARA EL IMSS DE MONCLOVA

Los primeros días del draft o feria del médico especialista celebrada en México, empezó a rendir buenos resultados, ya se aseguró la contratación de los primeros once, pero se espera que en el transcurso de la próxima semana la cifra se incremente y con ello aumentar el número de doctores.

Jorge Almaraz, Jefe de Desarrollo de Personal en Coahuila del IMSS dijo que la cifra anterior se logró solo en el transcurso de la semana, ya que arrancó el dos de marzo pero concluye el 13 por ello no se puede descartar que la cantidad de médicos a contratar sea más elevada.

Dijo que en contrató a un médico especialista en Imagenología, Diagnostico y Terapéutica, uno más en pediatría, otro en cirugía general, otro médico en la especialidad de traumatología y ortopedia y otro en el área de medicina de urgencias y seis médicos familiares.

Señaló que en el draft se pone mucho interés porque los nuevos médicos especialistas acepten trasladarse a trabajar a Monclova a la clínica siete y como siempre tienen preferencia al ser contratados los que decidan Monclova ya que con ello es posible empezar a cubrir huecos.

En otro tema, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sigue pendiente de toda la información y proceso de la quiebra de Altos Hornos de México, todos los días platica con funcionarios federales de las diversas dependencias involucradas y con la Presidenta de la República.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que es testigo de la actuación del Gobernador, incluso destacó que no hay día que no pregunte ante la instancias correspondientes si hay avances y sobre todo sobre el tema de la liquidación a los trabajadores.

En ese sentido, reiteró que si hay empresarios interesados en comprar la empresa proceso que se detuvo al declararse desierta la primera subasta pero no descartó que en la segunda convocatoria ahora si salga el postor y con ello que la siderúrgica empiece un nuevo camino con nuevos dueños.

"Soy testigo de que el gobernador si se encuentra dentro del tema, es el más interesado en que esto avance y concluya, pero hay que tomar en cuenta que es un proceso legal por lo tanto se requiere cumplir con todos los procesos, es desesperante pero todo se ajusta a la ley" indicó.

Por otro lado, el comercio organizado de Coahuila va a genera condiciones para que en el próximo proceso electoral del primer domingo de junio, el personal en general tenga garantías de que si ese día trabaja podrá acudir a votar para ello el comerciante va a dar permiso.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que se firmó un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila para fomentar la democracia y participación ciudadana, al mismo tiempo colaborar en lo que se pueda para que el proceso tenga respuesta de los electores.

Recordó que por la actividad propia del comercio, hay necesidad de la jornada dominical y es cuando se requiere la respuesta del comerciante para que el primer domingo de junio, conceda permiso a su personal y que acuda a votar, con ello los resultados será más altos en cuanto a votación.

"Una infinidad de negocios y comercios operan los domingos, es decir parte de su personal sino es que todos acuden a trabajar, entonces es cuando se requiere facilidades y exhortarlos a que acudan a votar, que al regresar muestren el dedo para comprobar que cumplieron con su compromiso cívico" señaló.

Nos leemos mañana..