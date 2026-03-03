PARA JUNIO LISTOS ELEVADORES EN LA CLÍNICA SIETE DEL IMSS

De acuerdo al proveedor, antes de que termine el primer semestre del año estarán en operación los tres nuevos elevadores en la clínica siete, actualmente se encuentran en fase de pruebas para evitar fallas al momento que empiecen a funcionar los nuevos aparatos, dijo Humberto Prado Montemayor

El consejero estatal del IMSS dijo que mientras seguirán los paros en elevadores dado que se tiene que suspender el servicio por trabajos que se hacen en las instalaciones actuales, la orden es trabajar en horas de menor afluencia de pacientes, si es posible en el horario nocturno.

"La suspensión del servicio es necesario toda vez que se requieren adecuaciones en el área donde van a operar los nuevos elevadores, no es por fallas, son acciones ya establecidas dentro del manual de instalación y operación de los nuevos elevadores que vendrán a solucionar un serio problema" apuntó.

Dijo que por la interrupción del servicio, pacientes, acompañantes y personal en general tienen que hacer uso de las escaleras no eléctricas y eso provoca incomodidad pero es una acción que se debe hacer, es la manera de evitar fallas cuando ya se encuentren funcionando los nuevos elevadores.

Por otro lado, el programa viernes muy mexicano empieza a tomar forma entre los consumidores del país, desde su nacimiento en noviembre del año pasado, cada fin de semana del mes en curso, aumenta la venta de productos nacionales porque esa es la intención incentivar el consumo nacional.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, recordó que el viernes muy mexicano se celebra el último viernes de cada mes, eso se hace porque es cuando en el país se suspenden clases entonces es más fácil para las familias acudir de compras y aprovechar los descuentos.

Señaló que el programa fue puesta en marcha por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien apoya esa estrategia de ventas y con ello aumentar las compras de productos hechos en el país con ello reforzar a empresarios y generar más dinámica económica al mismo tiempo fortalecer los empleos.

De acuerdo a estadísticas del viernes muy mexicano empieza arrojar buenos resultados y aunque en la región no se tiene los mismos resultados por la situación económica que se vive, hay confianza que conforme avance cada mes se mejore el comportamiento en ventas y avanzar en apoyar a productores y fabricantes de la región.

En otro tema, la dirigencia cetemista se prepara para formar comisiones de trabajadores que se van a encargar de revisar la declaración anual de empresarios a efecto de conocer de manera oficial los resultados del ejercicio fiscal pasado e identificar si se generaron o no utilidades.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que es tiempo de convocar a trabajadores esa jornada y que sean ellos los que se encarguen de revisar la declaración fiscal y en su momento convertirse en canal de comunicación ante sus compañeros.

Aunque destacó que por el momento no se puede conocer los resultados se busca la estrategia para que empresarios reconozcan el esfuerzo de sus trabajadores si los resultados fueron adversos, es decir si no hubo utilidades cuando menos que autoricen un bono en efectivo.

Recordó que las empresas tienen hasta el último día de marzo para presentar su declaración ante el fisco, pero la mayoría ya tiene listo el documento, entonces no se puede descartar que la información la hagan llegar ante las comisiones y fijar fecha de pago porque la mayoría no espera hasta mayo para entregar la prestación anual.

