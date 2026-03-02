AGANDALLE EN EL PAN COAHUILA

El ex lider del PAN Coahuila Bernardo Ginzalez es ratificado como Magistrado en matera laboral, con lo cual son siquiera pensarlo ya lo que menos le importa es lo que pase con Acción Nacional pues hamba ya la tiene segura y por algunos años mas.

Mientras la dirigente de lo queda del PAN en Coahuila Elisa Maldonado Domínguez y el ex Secretarío General de organismo político Gerardo Aguado alias "Quillo" actual diputado local agandallaron las posiciones uno y dos como Diputados Plurinominales.

Al parecer ambos, Elisa y el mentado Quillo saben que están a un solo paso de perder registro que prefieren" agandallar" posiciones pues hasta el momento no tienen candidatos en ningún Distrito electoral, mientras los demas partidos ya hasta iniciaron algunos hasta Pre Campaña.

He ahi el pequeño "detalle" mientras en Acción Nacional de Coahuila no hay quien quiera entrarle a las candidaturas, pues aun no tienen candidatos ellos Elisa y el tal Quillo ya se repartieron el pastel, obviamente llevándose las rebanadas mas grandes, abusadillos desde chiquillos.

LE PEGAN LADRONES A JUZGADO LABORAL

Azotan los amantes de lo ajeno el Centro y Juzgado Laboral ubicados en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Ciudad Frontera , los dejan sin luz pues les robaron todo el cableado eléctrico.

Aprovecharon el fin de semana, o sea los dias inhabiles para poder cometer el hurto.

Dura prueba tiene el nuevo director de Seguridad Publica el Comandante alias "Bombero" a quien a unos días de su llegada ya los "malandros" le dieron su bienvenida.

En este tema deberá tener mucho cuidado la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pues l seguridad que siempre ha prevalecido desde sj llegada como al aldesa en la ciudad del riel, no puede ser trastocada por la negligencia o corrupción de sus mandos policíacos.

MEDIO ORIENTE, VIENTOS DE GUERRA

Los recientes ataques de Israel contra Irán no fueron menores ni simbólicos: se trató de al menos cinco oleadas de misiles y drones dirigidos a objetivos clave en Natanz, Isfahán, Teherán, Qom, Tabriz y Kermanshah. Los blancos incluyeron infraestructuras del programa nuclear iraní y altos mandos militares. Todo apunta a que, además de ataques convencionales, hubo operaciones encubiertas de la Mossad dentro del territorio iraní, con sabotajes a sistemas antimisiles e incluso drones lanzados desde dentro del propio país, replicando tácticas ucranianas en territorio ruso.

Pero ¿por qué ahora? ¿Qué busca Israel provocando directamente a Irán? Las respuestas son tan políticas como estratégicas.

En primer lugar, el gobierno de Netanyahu necesita desesperadamente que Irán responda. Al provocar un contraataque, Israel podría consolidar su narrativa como víctima ante la comunidad internacional y recuperar el respaldo de Occidente en medio del creciente descrédito internacional por la masacre en Gaza. El objetivo es claro: re-legitimar su posición a través del miedo al enemigo común.

Los recientes ataques de Israel contra Irán no fueron menores ni simbólicos: se trató de al menos cinco oleadas de misiles y drones dirigidos a objetivos clave en Natanz, Isfahán, Teherán, Qom, Tabriz y Kermanshah. Los blancos incluyeron infraestructuras del programa nuclear iraní y altos mandos militares. Todo apunta a que, además de ataques convencionales, hubo operaciones encubiertas de la Mossad dentro del territorio iraní, con sabotajes a sistemas antimisiles e incluso drones lanzados desde dentro del propio país, replicando tácticas ucranianas en territorio ruso.