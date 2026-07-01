En enero empieza la reforma laboral

Será hasta enero cuando empiece la aplicación de la reforma laboral, primero dos horas días y cada año se modificará hasta el 2030 ya será la semana completa, en donde si va a pegar es en el rubro de semanas extras porque se redujo la cantidad que actualmente se establece en la Ley Federal de Trabajo.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que es importante aclarar las cosas tomando en cuenta que hay confusión entre trabajadores que por falta de información clara piensan que será de un solo golpe y que solo van a trabajar cinco días a la semana.

"Desde enero empezará la aplicación serán dos horas el primer año, al segundo tras dos hasta que se completen las ocho horas, en este lapso de tiempo los empresarios tendrán que ajustar sus operaciones sobre todo porque sus trabajadores van a laborar seis horas entonces se tiene que ajustar las operaciones" enfatizó.

Apuntó que al ser paulatino el recorte de la jornada eso permite observar que seguirán acudiendo los seis días pero con menos horas de trabajo, es un aspecto que se debe tomar en cuenta, desde el momento que falta información y en enero pueden presentarse problemas por ese hecho.

Por otro lado, como se maneja cada año, la dirigencia del Sindicato de Burócratas Municipales gestionará ante la tesorería el préstamo por mil 500 pesos para que los agremiados se encuentren en condiciones de hacer frente a los gastos extraordinarios de inicio del ciclo escolar.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Burócratas Municipales dijo que para conseguir la autorización del anticipo a cuenta de salario tendrán que dialogar con el nuevo tesorero municipal y con el Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se autorice la prestación.

Recordó que ese préstamo no se encuentra dentro del Contrato Colectivo de Trabajo pero se maneja en base a la buena disposición que existe entre el ayuntamiento y el sindicato, por ello van a empezar a levantar la lista de quienes si piden el préstamo y entregarse a tesorería para su autorización.

En este sentido destacó que si hay interés de burócratas por recibir esa prestación tomando en cuenta que el inicio de un nuevo ciclo escolar siempre viene acompañado de gastos extraordinarios y con esos mil 500 pesos cuando menos estarán en condiciones de cubrir parte de esos gastos.

En otro tema, la no renovación del Tratado Comercial con Estados Unidos afectará de manera directa las fuentes de trabajo, al detenerse la inversión principalmente de empresas que exportan al vecino país, eso traería como resultado una caída en el flujo de efectivo a nivel nacional.

Florencio González Alonso, economista dijo que es cuestión de analizar el mercado de la exportación para estar en condiciones de visualizar el posible impacto negativo que traerá la no firma del T-MEC que actualmente se revisa por una delegación mexicana que tiene que traerá buenos resultados.

"Hay que entender que de no firmarse, van a cambiar las reglas del juego y eso puede incidir en la toma de decisiones de empresarios interesados en invertir en el país y que en cierta forma se encuentran a la espera de que concluya la negociación para decir invertir o no" subrayó.

Dijo que el Gobierno de Estados Unidos en repetidas ocasiones ha dicho que no tiene interés en renovar el tratado comercial y es una postura que no se puede tomar a la ligera, se debe de entender lo que eso representa para la economía nacional sobre todo en lo relativo a empleos, enfatizó.

Nos leemos mañana..