Siguen migrando empresarios y trabajadores

La falta de empleo en la región obligó a constructores a buscar y encontrar trabajo en Saltillo y Monterrey incluso a otras entidades de la república al no darse condiciones para reactivarse en la región, el este sector ha sido el más afectados por el cierre de Altos Hornos de México.

Eugenio Williamson Iribarren, empresario dijo que al menos en los primeros trabajos del tren Derramadero-Monterrey-Nuevo Laredo, constructores locales se encuentran laborando y con ello se llevaron trabajadores de la región que tuvieron oportunidad de encontrar un trabajo.

"Sigue la migración, otros se fueron a Monterrey en donde hace falta mano de obra, mientras aquí no se reactive AHMSA y las tres esferas de Gobierno anuncien obras, no habrá trabajo para el sector de la construcción, y no hay de otra más que salir para encontrar trabajo" indicó.

El también ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que el panorama es muy pesado, incluso señaló que no hay condiciones para recuperar los 17 mil empleos que generaba AHMSA, y de venderse será una cantidad importante de obreros a contratar.

Por otro lado, el director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez García, reiteró su postura de que por el juego de la selección de hoy martes no habrá cambios en la actividad laboral, a quienes les toque trabajar el turno de segunda tienen que acudir de manera normal.

Lo anterior porque se conoce que en la capital del país hubo negocios que enviaron a trabajar a sus casas, pero eso es decisión de cada empresa, legalmente la jornada laboral es normal, aunque no descartó que en empresas se den facilidades para que los trabajadores vean la televisión del partido.

Porque recordó que cada juego de la Selección Nacional existen empresas que instalan televisores, pero es decisión individual de cada empresa eso se hace para llevar una buena relación de trabajo y en ocasiones es promovido por el sindicato para beneficiar a los agremiados.

Destacó la importancia de que los trabajadores tengan información en ese sentido para evitar problemas laborales, tienen que conocer que no hay manera de ausentarse, la Ley Federal de Trabajo no establece esa figura por lo cual la jornada laboral será normal, insistió.

En otro tema, el Sistema Inter Municipal de Agua y Saneamiento garantizó el abasto de agua en esta temporada de calor, la infraestructura permite cumplir con el servicio a los usuarios incluso en caso de que lleguen más empresas no habrá problema para darles el servicio.

Eduardo Campos Villarreal, director de la dependencia explicó que el caudal actual es cercano a los dos mil litros por segundo, pero el consumo es inferior, en caso de que aumente con el calor, se tiene listo equipo para aumentar el caudal y no afectar a los usuarios en general.

Dijo que de hecho ya empezó la temporada de calor, las dos últimas semanas fueron de temperatura elevadas, y en todo momento el servicio se sostuvo de manera normal incluso en las horas picos demostrando que no hay elementos para llegar a pensar que podría darse desabasto de agua.

"Se garantiza que el servicio será normal, los usuarios no van a tener problemas pese a los pronósticos del tiempo de que se esperan elevadas temperaturas el servicio está garantizado, tenemos suficiente infraestructura lista para si hay necesidad cubrir la demanda" estableció.

Nos leemos mañana..