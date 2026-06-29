Cuando mi primo Juan José Flores Durán y yo éramos niños, su padre compró la enciclopedia "El Nuevo Tesoro de la Juventud", un compendio de historia, poesía y ciencia, algo que todo niño debería tener en casa. Pero los 10 mil pesos de 1979, pagados en rigurosos abonos, se empolvaban mientras mi primo y yo preferíamos lo popular y leíamos el "Libro Vaquero". Así que cuando mi tío Juan nos veía hacerlo, nos reclamaba gritando: ¡Ahí están los de 10 mil!

Desmedido, por decir lo menos, ha sido la respuesta de algunas personas al intento de colaboración entre la Orquesta Sinfónica del Desierto y "Millonario" (cuyo nombre real es César Renato Suárez Morales, reconocido rapero mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, y ampliamente conocido en la escena del hip-hop nacional por su estilo de rap callejero mezclado con matices de música electrónica y rock.

Y es que hubo quien se indignó con el encuentro de nuestra Sinfónica y el rapero, pues ya en plan puristas, adujeron que se faltaba al código de ética musical, lo que supuso un montón de críticas, unas con un punto de vista informado, diciendo que no fue prudente hacerlo. A otros no les gustó la idea de la adaptación y está bien, porque ni modo que te tenga que gustar todo. Otros más dijeron que se trató de una herejía, pues las orquestas sinfónicas no deben tomarse esas libertades y deben estar destinadas solo a la ópera. ¡Ahí están los de 10 mil, decía mi tío Juan!

En el caso de "Millonario" y la Sinfónica del Desierto surgieron esos a los que hace referencia el gran Juan Villoro cuando dice que "hay gente que vive preofendida". Su máximo anhelo es que los decepciones. Así que es fácil satisfacerlos". A ellos ni cómo ayudarles. Pero antes de intentar responder algunas de las críticas, les aviso que no pretendo ser objetivo: Soy padre de una joven cantante de ópera y en casa, algo hemos visto de esto durante los últimos casi 20 años.

Primero: La colaboración de la Sinfónica del Desierto con "Millonario", músico al que en Spotify escuchan 7 millones de personas todos los meses y cuyos videos rebasan los cientos de millones en YouTube, me llenan de rabia, pues hubiera querido ser yo ese personaje "Millonario" de dinero y éxitos musicales.

Segundo: Conozco el trabajo de Natanael Espinoza, he acudido a muchas de las presentaciones de la Sinfónica y no recuerdo haber visto en sus conciertos a sus ahora feroces críticos. Ni antes ni ahora, leí una sola línea que hiciera mención de su trabajo artístico, y aunque esto no es un requisito para la crítica, sí permite informarse un poco acerca de su trabajo. Sospecho que muchos aprovecharon para satisfacer odios y reyertas personales con Natanael.

Tercero: Decir que la música de "Millonario" es una baratija inaceptable, carente de contenido y argumentos, que lo que hace el rapero es apología de la violencia y la misoginia. Pues sí, tienen razón, sí hay misoginia en su música... Igual en "Rigoletto", donde Gilda se sacrifica para salvar la vida del duque infiel; o en "Turandot", con Liu suicidándose por amor; o en "La Forza del Destino", con Leonora apuñalada a muerte por su propio hermano por amar lo socialmente no aceptado.

Mozart, la gloria de la música, era misógino y racista: En "La Flauta mágica", Pamina despierta los deseos insanos de Monostatos, hombre de color, malvado, violento e incapaz de controlar sus sentimientos sexuales. ¿La música de "Millonario" es mala? Sí, al igual que lo es "La Oca del Cairo" de Mozart y tantas óperas banales y hasta estúpidas, pero como ahora son "música clásica", entonces tienen que ser buenas. ¿Debió "Millonario" colaborar con la Sinfónica del Desierto? Pues su director decidió que sí, y yo hubiera hecho lo mismo, pues quienes se hubieran beneficiado son millones de personas que iban a conocer que Coahuila tiene una sinfónica. Creo que el resultado iba a dejar contento a muchos y que no había o hay un plan perverso para dominar las mentes de los coahuilenses con la idea de colaborar con una idea popular, algo muy distinto al populismo. No hubo pretensión más allá de entretener.

¿Consiguió la Sinfónica que muchos voltearan a ver su trabajo? Eso espero, porque lo que hacen es notable. ¿Voy a convencer a los que no les gustó de que tampoco fue para tanto y que más se perdió en la guerra? No, por eso el millonario es el rapero regio y no nosotros.

@marcosduranf