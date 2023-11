Encender AHMSA no es sinónimo de reactivación: Leija

El hecho de que Comisión Federal de Electricidad reinstale la energía a Altos Hornos de México no es indicativo de que empiece la reactivación de operaciones, ya en una ocasión se actúo de la misma forma pero todo siguió igual ya va para uno año de la paralización de la empresa, dijo Ismael Leija Escalante.

"Queremos que los nuevos socios aclaren las cosas, que alguien de la empresa nos diga la realidad, ya no se puede seguir en las condiciones actuales es urgente que se reactiven las operaciones, recuperar los empleos y se empiece a pagar salarios y prestaciones" dijo el Secretario General del Sindicato Democrático Minero.

Cuestionado sobre la posición de un juez que ordenó a Comisión Federal de Electricidad reinstalar el servicio eléctrico a la empresa, dijo que eso no se puede tomar como el inicio de la reactivación de operaciones, no es posible dar falsos ánimos a los trabajadores y sociedad en general.

Lamentó que a casi un año de la paralización de la empresa, nadie haga algo por rescatar las operaciones mientras que delincuentes siguen haciendo de las suyas saqueando todo lo que venden en el mercado negro y no hay autoridades que frenen esa ilegal acción provocando serios problemas.

Por otro lado, sigue la interrogante sobre las causas por las cuales no se ha entregado información del número de acreedores y el monto de la deuda, ya son dos semanas de silencio lo que ha obligado a una serie de comentarios por parte de los involucrados que quieren avance el proceso.

Lo que se dijo fue que por ser festivo el dos y tres de noviembre no hubo actividades pero ya transcurrió una semana completa e inició otro y nada de información, incluso el abogado conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez, no aparece, es cierto vive en Monterrey pero una vuelta no haría daño.

Y es que en realidad conforme avanzan los días y se acerca diciembre la angustia se apodera de acreedores y trabajadores que en el proceso una flamita que les permita recibir si no todo cuando menos algo de salarios y prestaciones pendientes y hacer frente a compromisos familiares.

Eso obliga al conciliador a cuando menos informar en qué estado se encuentra la situación al mismo tiempo aclarar las causas por las cuales no se tiene información sobre el número de acreedores y el monto, quien quita y eso obligue a cubrir salarios y prestaciones a trabajadores y empleados.

En otro tema, el proceso de regularización sigue igual hasta la fecha los encargados del Repuve no tienen información sobre la extensión del decreto, tampoco que se incluyeron las unidades cuyo título inicie con letra como se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación.

Alejandro Pérez, titular del Repuve regional, dice que es posible que en cualquier momento se baje la información, pero mientras sugirió a propietarios de unidades en ese segmento no caer en manos de personas que ofrecen regularizar, eso es falso nadie fuera del Repuve puede hacerlo.

En diversas plataformas de redes sociales se ofrece regularizar, pero se insiste es falso y es una forma de delinquir, lo peor del caso que ya no recuperan el dinero que entrega, lo que es peor esas personas tienen información de la unidad y puede darse el caso que hagan mal uso de ella.

Ante este panorama reiteró a los propietarios de unidades que se encuentran en espera no dejarse sorprender, esperar información oficial y acudir al Repuve o bien hacer su registro para la cita en la página oficial, después acudir al Repuve hacer todos los trámites y por último pagar en recaudación de rentas, es el camino a seguir.

Nos leemos mañana..