Entre 140 y 150 mil pesos adeuda AHMSA a sindicalizados

Se estima que en promedio Altos Hornos de México adeuda entre 140 a 150 mil pesos a sindicalizados de la planta Dos, la cifra puede variar tomando en cuenta categoría, además vacaciones, medio ahorro y prestaciones económicas diversas, señaló el Secretario General de la Sección 288.

Francisco Rios Treviño, dijo que son 32 semanas que la empresa no deposita un solo cinco de salario, lo que origina serios trastornos en la economía familiar, tomando en cuenta que no hay para hacer frente a gastos sobre todo de alimentación y educación de los hijos en edad de escuela.

Indicó que a pesar del panorama que se registra no se pierde la esperanza de que la empresa pronto consiga salir del problema y los nuevos inversionistas incluyan dentro de su portafolio de negocios el pago a los sindicalizados y personal en general, todos piden que eso ocurra y pronto.

"La esperanza es lo último que se puede perder, hay comentarios en el sentido de que pronto vendrán los nuevos accionistas y por supuesto que eso es motivo para no perder el ánimo ya pronto se cumple un año de que la empresa se paralizó, creo es tiempo de empezar su reactivación" apuntó.

Por otro lado se conoció que no son empresarios los que van a llegar a Monclova, es un grupo de técnicos representantes de una firma oriental quienes van a recorrer las instalaciones de las dos plantas y ver en qué condiciones se encuentra, si es viable o no reactivarla.

Y es que mucho se comentó que serian los nuevos accionistas pero ellos no tienen necesidad de venir, para eso tienen un equipo de técnicos de alto vuelo que serán los que en cierta forma tendrán en sus manos el destino de la empresa, si ven que se puede delante de lo contrario para atrás todo.

Había quienes decían que el arribo de los empresarios sería ayer viernes, pero gente bien conectada con la empresa desmintieron aclaran son técnicos y de acuerdo al programa sería hoy sábado por la tarde o mañana domingo cuando hagan acto de presencia y empiecen a trabajar en revisar el equipo.

Principalmente los de producción, el Alto Horno Eléctrico y otros departamentos, además oficinas generales, esa es la razón por la cual se hizo mucho ruido pero ha final se conoció la verdad, sea quien sea lo que importa es que se vea que si hay interés por reactivar la empresa, que así sea, amen

En otro tema, ayer empezó el Buen Fin, en donde dicen que se ofrecen grandes promociones y descuentos, que es real el bajo precio porque con tiempo la Profeco levantó información en negocios que participan y van a cotejar los precios, entonces eso quiere decir que si es cierto.

No se conoció que empresas hayan entregado el medio aguinaldo a sus trabajadores tampoco dependencias de los tres niveles de gobierno, dicen que no hubo interesados en recibir parte de esa prestación y tienen razón, después en diciembre no completan para los gastos.

Cuestión de analizar que la mayoría de los patrones paga los primeros días de diciembre y para el 24 ya no hay dinero, se agotó, la pregunta es qué pasaría si se entrega el medio aguinaldo en noviembre, pues fácil que ya no tendrían para nada, entonces lo correcto es esperar.

También recordar al consumidor evitar el consumismo comprar por comprar no es recomendable, nadie conoce el futuro inmediato, cuestión de recordar quien en su vida pensó que un día Altos Hornos de México estuviera paralizada, creo que nadie en su sano juicio, verdad?

